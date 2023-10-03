Представлен геймплейный трейлер Quantum Error

TeamKill Media опубликовала официальный геймплейный трейлер хоррор-шутера Quantum Error.
Действие Quantum Error происходит в будущем. В игровом мире люди используют специальные имплантаты, разработанные Монадой, которые после имплантации в нервную систему превращают их в киборгов, работающих на своеобразном автопилоте. Когда на штаб-квартиру корпорации напал неизвестный враг, спасение выживших было поручено двум пожарным, Джейкобу Томасу и его партнеру Шейну Косте. Однако на месте выясняется, что со всем персоналом объекта произошло что-то очень плохое, что превращает миссию в настоящую борьбу за выживание.
Quantum Error выйдет как в физическом, так и в цифровом виде на PlayStation 5 3 ноября, а позже — на Xbox Series и ПК. Цифровые предварительные заказы включают ранний доступ к игре на три дня, начиная с 31 октября.
Какой-то дедспейс от первого лица.