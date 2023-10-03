Представлен геймплейный трейлер Quantum Error

В 2109 году на квантовый исследовательский комплекс Monad, расположенный у берегов Калифорнии, совершается нападение. Комплекс загорается и отрезается от мира. Капитан Джейкоб Томас и его напарник Шейн Коста из пожарной службы Сан-Франциско получают сигнал о помощи и отправляются на вертолёте на Monad.

Главные герои думают, что им предстоит спасать людей, но в итоге они оказываются в жутком космическом приключении, которое переносит их в другие реальности, где им приходится бороться за своё выживание и за судьбу человечества.

Quantum Error представляет собой шутер от первого лица с кинематографическим сюжетом, который разворачивается в эпоху Квантовой эры. Во время прохождения вам предстоит исследовать высокотехнологичный комплекс Monad и сталкиваться с разными врагами и боссами.