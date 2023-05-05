В Quantum Error на старте будет режим Новая игра+ ©

Недавно в Твиттере разработчики из TeamKill Media подтвердили, что в космическом шутере от первого лица Quantum Error будет присутствовать режим Новая игра+ при запуске, что означает, что игроки смогут перенести свой игровой прогресс из завершенного сохранения в новое. Конечно, особенности режима еще не определены, поэтому, вероятно, разработчики расскажут больше в ближайшем будущем.

Недавно TeamKill Media подтвердила, что в Quantum Error также будет вариант от третьего лица.

Quantum Error находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и PS4. У неё еще нет даты выхода.