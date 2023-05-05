Quantum Error TBA
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В Quantum Error на старте будет режим Новая игра+

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monk70
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Недавно в Твиттере разработчики из TeamKill Media подтвердили, что в космическом шутере от первого лица Quantum Error будет присутствовать режим Новая игра+ при запуске, что означает, что игроки смогут перенести свой игровой прогресс из завершенного сохранения в новое. Конечно, особенности режима еще не определены, поэтому, вероятно, разработчики расскажут больше в ближайшем будущем.

Недавно TeamKill Media подтвердила, что в Quantum Error также будет вариант от третьего лица.

Quantum Error находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S и PS4. У неё еще нет даты выхода.

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Новый тизер-трейлер космического хоррора Quantum Error демонстрирует геймплей от третьего лица
Комментарии: 1
Ваш комментарий
saa0891

Графон конечно оставляет желать лучшего,но геймплейно выглядит интересно.

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