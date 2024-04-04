Разработчики MMORPG The Quinfall поделились двумя обширными геймплейными роликами

Хотя The Quinfall уже прошла первое бета-тестирование (и сейчас готовится к ЗБТ2), из-за оговорки о неразглашении многие до сих пор не могут поверить в потенциал или даже существование игры.
Отсюда и многочисленные заявления о том, что Quinfall - это мошенничество, которое существует только на красивых картинках.
Это одна из причин, по которой разработчики Quinfall выпустили два геймплея продолжительностью более 10 минут, которые доказывают, что в Quinfall можно играть и что игра действительно существует.
В роликах мы видим некоторые из ключевых систем геймплея: систему крафтинга, строительство зданий и т.д. Вы также можете увидеть прохождение открытого мира игры и даже частичное PvE.
Регистрация на вторую бету доступна здесь.
ММО- жанр цифрового рабства.
'' это мошенничество, которое существует только на красивых картинках. ''
Прямо с языка сняли. Скрин вполне себе хорош. Запустил видос и..... и при чём тут скрин? А так всё как обычно; трава сквозь пол ( зачем утруждаться и скриптовать?), серенько и пустенько....