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Quinfall 2024 г.
Адвенчура, Ролевая, Мультиплеер, MMO, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
5.8 55 оценок

Разработчики MMORPG The Quinfall поделились двумя обширными геймплейными роликами

Procy_on
Новости

Хотя The Quinfall уже прошла первое бета-тестирование (и сейчас готовится к ЗБТ2), из-за оговорки о неразглашении многие до сих пор не могут поверить в потенциал или даже существование игры.

Отсюда и многочисленные заявления о том, что Quinfall - это мошенничество, которое существует только на красивых картинках.

Это одна из причин, по которой разработчики Quinfall выпустили два геймплея продолжительностью более 10 минут, которые доказывают, что в Quinfall можно играть и что игра действительно существует.

В роликах мы видим некоторые из ключевых систем геймплея: систему крафтинга, строительство зданий и т.д. Вы также можете увидеть прохождение открытого мира игры и даже частичное PvE.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Mr.DOOM

ММО- жанр цифрового рабства.

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MORDORR

'' это мошенничество, которое существует только на красивых картинках. ''

Прямо с языка сняли. Скрин вполне себе хорош. Запустил видос и..... и при чём тут скрин? А так всё как обычно; трава сквозь пол ( зачем утруждаться и скриптовать?), серенько и пустенько....

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