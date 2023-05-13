Авторы Rainbow Six Siege тизерят нового оперативника из грядущей операции "Фактор ужаса"

Компания Ubisoft представила короткий видеоролик, посвященный грядущему обновлению с операцией Dread Factor для многопользовательского шутера Rainbow Six Siege. В трейлере мы можем увидеть, как один из оперативников входит в помещение, где его ожидал неприятный сюрприз - Фенрир уже подготовил свои ядовитые ловушки и быстро устранил своего противника.
Сделайте страх своим оружием с новым оперативником Фенриром, который появится в Rainbow Six Siege.
Как вы могли догадаться, больше подробностей о новом оперативнике, как и о будущем обновлении, пока нет. Однако разработчики объявили о трансляции, которая пройдет 14 мая на официальном YouTube и Twitch-канале, где они раскроют всю важную информацию.
Игра все быстрее превращается в цирк. Нет оригинальных идей. А если большинство с противогазом, получается оперативник бесполезный мусор?
а зачем? по сути всё полезное в первые 2 года персов добавили, я сам уже пару лет не играл так как надоело. суют тупо для разнообразия так как и так всё есть.
я 3 года тетчером и по сути лучше его так и нечего и не сделали, а он стандартный
Проблема в том, что новые оперативки либо копирка старых, либо бесполезный хлам в большинстве случаев. Пора завязывать с новыми оперативниками.
что-то интересное