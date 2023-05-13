Авторы Rainbow Six Siege тизерят нового оперативника из грядущей операции "Фактор ужаса" ©

Компания Ubisoft представила короткий видеоролик, посвященный грядущему обновлению с операцией Dread Factor для многопользовательского шутера Rainbow Six Siege. В трейлере мы можем увидеть, как один из оперативников входит в помещение, где его ожидал неприятный сюрприз - Фенрир уже подготовил свои ядовитые ловушки и быстро устранил своего противника.

Сделайте страх своим оружием с новым оперативником Фенриром, который появится в Rainbow Six Siege.

Как вы могли догадаться, больше подробностей о новом оперативнике, как и о будущем обновлении, пока нет. Однако разработчики объявили о трансляции, которая пройдет 14 мая на официальном YouTube и Twitch-канале, где они раскроют всю важную информацию.