Tom Clancy's Rainbow Six: Siege 01.12.2015
8.3 1 719 оценок

Авторы Rainbow Six Siege тизерят нового оперативника из грядущей операции "Фактор ужаса"

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4efy
Новости

Компания Ubisoft представила короткий видеоролик, посвященный грядущему обновлению с операцией Dread Factor для многопользовательского шутера Rainbow Six Siege. В трейлере мы можем увидеть, как один из оперативников входит в помещение, где его ожидал неприятный сюрприз - Фенрир уже подготовил свои ядовитые ловушки и быстро устранил своего противника.

Сделайте страх своим оружием с новым оперативником Фенриром, который появится в Rainbow Six Siege.

Как вы могли догадаться, больше подробностей о новом оперативнике, как и о будущем обновлении, пока нет. Однако разработчики объявили о трансляции, которая пройдет 14 мая на официальном YouTube и Twitch-канале, где они раскроют всю важную информацию.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Merelone

Игра все быстрее превращается в цирк. Нет оригинальных идей. А если большинство с противогазом, получается оперативник бесполезный мусор?

-1
-zotik-

а зачем? по сути всё полезное в первые 2 года персов добавили, я сам уже пару лет не играл так как надоело. суют тупо для разнообразия так как и так всё есть.

я 3 года тетчером и по сути лучше его так и нечего и не сделали, а он стандартный

-1
bysaturn

Проблема в том, что новые оперативки либо копирка старых, либо бесполезный хлам в большинстве случаев. Пора завязывать с новыми оперативниками.

-1
dima_answer

что-то интересное

-3