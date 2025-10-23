Rainbow Six Siege X запускает временное событие "Проклятие Доктора"

Ubisoft представила геймплейный трейлер нового временного события для тактического шутера Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X — «Проклятие Доктора». Ивент возвращает знакомый игрокам формат «пряток», добавляя напряжение и уникальные способности персонажей.

В «Проклятии Доктора» сражаются две команды: Монстры и Охотники. Монстры должны выжить в течение ночи, используя ловушки и специальные умения, а Охотники — найти и уничтожить всех противников, проявляя тактическое мастерство. Новый режим сочетает привычный геймплей Siege с элементами хоррора и стратегии, что делает его особенно захватывающим.

Событие уже доступно в игре и продлится до 5 ноября, предоставляя игрокам возможность испытать свои навыки, исследовать новые механики и получить удовольствие от уникального командного противостояния. «Проклятие Доктора» — ещё один повод вернуться в Rainbow Six Siege X и проверить себя в нестандартных условиях.