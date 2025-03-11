В сети появились новые скриншоты обновлённой версии Rainbow Six Siege X. Они были опубликованы в Discord-сообществе Rainbow Six Siege Leaks. На изображениях можно увидеть главное меню, обновлённую Клэш, новый элитный скин на Валькирию, а также переработанные карты «Шале» и «Граница».

Пользователи заметили, что разработчики значительно переработали освещение на картах, что сделало их более детализированными и атмосферными. Возможны и другие изменения в дизайне, но пока Ubisoft официально не подтвердила эту информацию.

Работа над Rainbow Six Siege X велась на протяжении трёх лет, и Ubisoft называет проект «эволюцией» оригинальной игры. Разработчики обещают обновлённую графику, улучшенный тактический геймплей и дополнительные механики.

По слухам, в игру добавят новый режим 6v6, а сама Rainbow Six Siege X станет условно-бесплатной. Подробности разработчики раскроют во время официальной презентации, которая состоится 13 марта в 21:00 МСК.