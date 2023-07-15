Авторы Patapon представили духовного наследника Ratatan ©

Японская студия TVT (Tokyo Virtual Theory) раскрыла название, тизер и некоторые подробности о готовящемся духовном наследнике Patapon.

Игра, получившая предварительное название "Project JabberWocky" около года назад, на самом деле называется Ratatan, и ее представили на сцене создатели Patapon Хироюки Котани, Тошиюки Ясуи и Казуто Сакаджири.

Несмотря на то, что игра является духовным наследником классической ритм-игры для PSP, разработчики также намерены добавить в нее кое-что новое, чтобы сохранить свежесть впечатлений для новых поклонников. Не подтвердив наличие многопользовательской игры, разработчики все же намекнули, что TVT - это игра, в которую можно играть вместе с другими людьми.

Музыку для игры создает ветеран Patapon и LocoRoco Кенмей Адачи, так что фанаты-ветераны должны чувствовать себя как дома. В этом вы наверняка убедитесь, посмотрев короткий тизер, показанный во время презентации ниже.

Кампания по сбору средств на Kickstarter начнется совсем скоро - 1 августа. Более подробная информация будет опубликована за три дня до начала акции. На данный момент ни платформы, ни сроки выхода не раскрываются. Скорее всего, мы узнаем об этом в ближайшие дни.

Если вы не знакомы с Patapon, то эта ритм-игра была выпущена в 2007 году для PSP, а спустя десять лет, в 2017 году, получила ремастер для PS4. Сиквел вышел вскоре после этого на почтенной портативной консоли Sony в 2008 году, а затем получил ремастер в 2020 году. Игра Patapon 3 вышла в 2011 году и остается эксклюзивом для PSP.