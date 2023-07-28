Геймплейный трейлер яркой ритм-стратегии Ratatan от создателя серии Patapon ©

Компания Ratata Arts опубликовала первый геймплейный трейлер и информацию для анонсированной ритм-стратегии Ratatan.

Ratatan разрабатывается совместно с TVT под руководством создателя серии Patapon Хироюки Котани. В ее состав входят главный художник Нелнал, главный звукорежиссер Кеммей Адачи и режиссер серии .hack Кеней Накаша.

Кампания на Kickstarter стартует 31 июля с первоначальной целью выпуска на ПК. Поддержка "современных консолей" запланирована в качестве дополнительной цели, а Red Art Games будет распространять физическое издание игры на западе.

Геймплей Ratatan представляет собой уникальное сочетание ритма и стратегии, в котором игроку отводится роль дирижера, управляющего действиями симпатичной армии персонажей Ratatan. С помощью команд на контроллере каждая кнопка представляет собой одну из четырех музыкальных фраз, по которой нужно ударить в соответствии с заданным ритмом, чтобы дать команду армии. В Ratatan музыкальная тема удвоена: в игру введены персонажи, оснащенные музыкальными инструментами, которые позволяют использовать в бою специальные навыки, а также более современная система передвижения, при этом сохраняется полюбившийся фанатам геймплей "атака-оборона", состоящий из четырех ударов.