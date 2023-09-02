Ratatan, духовный преемник Patapon, завершил успешную кампанию на Kickstarter, собрав 1,5 миллиона долларов ©

Только что закончилась Kickstarter-кампания Ratatan, духовного преемника Patapon. Кампания заработала 219 314 335 иен в виде пожертвований от 14 598 спонсоров, что соответствует примерно 1,5 миллионам долларов. Это означает, что открыта еще одна сложная цель — играбельные Темные Ратананы. Амбициозные цели, включая сотрудничество с Кейитиро Тоямой и Цутому Коно из Sony Japan Studio, также были достигнуты.

Игру первоначально анонсировали более года назад под кодовым названием Project Jabberwocky, а затем официально представили на Bitsummit Let's Go в Киото в прошлом месяце. Её разрабатывает создатель Patapon Хироюки Котани вместе с другими ветеранами франшизы и японской студией Sony, в том числе Тошиюки Ясуи в качестве режиссера и Кадзуто Сакадзири в качестве продюсера. Музыку напишет ветеран Patapon и LocoRoco Кенмей Адачи.

Во время заключительной прямой трансляции кампании студия поделилась дорожной картой развития до начала 2025 года.

Запуск кампании на Kickstarter произошел в начале августа, и первоначальная цель финансирования была достигнута за молниеносные 48 минут.

Выпустить игру на ПК, PlayStation, Xbox и Switch планируется в 2025 году.