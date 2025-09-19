Ratatan в ритме успеха: ритм-экшен вышел в раннем доступе Steam

18 сентября в раннем доступе Steam дебютировал Ratatan — ритм-экшен от создателя культовой дилогии Patapon. Многие игроки называют проект духовным наследником серии, хотя сам автор с этим не согласен.

Изначально релиз планировался на июль, но разработчикам понадобилось дополнительное время для полировки, что, похоже, пошло игре на пользу. На данный момент 83% отзывов в Steam положительные, хотя пользователи в основном делятся эмоциями, отражающими веселую и динамичную атмосферу Ratatan.

Проект сопровождается ярким мультяшным трейлером, стилизованным под анимацию первой половины XX века, который подчеркивает уникальный художественный стиль игры.

Дата выхода финальной версии Ratatan пока неизвестна. Игра доступна в российском Steam за 792 рубля с учетом 10%-й скидки, действующей до 28 сентября. Для любителей ритм-экшенов Ratatan обещает стать ярким и запоминающимся опытом, сочетающим музыкальные сражения и ностальгическую визуальную подачу.