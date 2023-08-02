Ratchet & Clank: Rift Apart получила неофициальные инструменты для моддинга ©

Ratchet & Clank: Rift Apart недавно вышла на ПК, и, как почти все последние версии для ПК, в ней нет инструментов для моддинга. Тем не менее, моддер ASC выпустил некоторые неофициальные инструменты, которые вы можете скачать.

По словам моддера, этот инструмент позволит людям извлекать ассеты, а также создавать моды для замены ассетов. Чтобы установить все будущие моды для Ratchet & Clank: Rift Apart, игрокам на ПК также понадобится этот инструмент. Другими словами, его также можно использовать в качестве менеджера инструментов для всех будущих модов.

Вы можете скачать эти неофициальные инструменты для моддинга отсюда.

Одним из первых интересных модов для Rift Apart является следующий. Этот мод, созданный моддером SonofUgly, восстанавливает четыре вида оружия, которые были вырезаны из игры. Это новое оружие можно купить у продавца на протяжении всей игры. Ниже вы также можете найти видео, демонстрирующее этот мод в действии.