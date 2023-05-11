Обновление для Ravenlok добавило поддержку выбора сложности ©

Несколько часов назад студия Cococucumber выпустила обновление для приключенческой ролевой игры Ravenlok которое добавило в игру поддержку французского, испанского, немецкого, итальянского, португальского и бразильского языка.

Кроме того, в обновлении добавлена возможность изменения уровня сложности: теперь игроки могут выбирать три разных уровня: "Легкий — Причудливый путешественник"; "Нормальный — Доблестный воин" и "Сложный — Неумолимый завоеватель".

Примите участие в эпических сражениях в режиме реального времени с грозными чудовищами и гигантскими монстрами. Возьмите в руки меч и щит, а также магические способности, которыми вы наделены, и богатый арсенал для победы над врагами в захватывающих сражениях с боссами.

Ravenlok уже доступна на PC (EGS), Xbox и Game Pass.