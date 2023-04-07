Изометрический экшен Ravenswatch стал доступен в раннем доступе Steam ©

Passtech Games и NACON выпустили Ravenswatch. В кооперативном экшене Ravenswatch собираются герои древних легенд, чтобы сразиться с полчищами кошмаров, угрожающих жителям Ревери. Игра доступна в раннем доступе в Steam. В 2024 году игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Пользователи ПК не очень тепло встретили новинку - у игры всего 62% положительных отзывов и дело в том, что на данный момент в игре слишком мало контента, но потенциал у игры очень хороший.

В Ревери, развращенной кошмарами, можно бродить в одиночку или в компании до трех других персонажей. Однако их следует выбирать с умом, ведь они - единственные союзники в этом путешествии. Однако с помощью источников воскрешения членов партии можно вернуть к жизни, превратив каждое поражение в возможность. Каждый полученный опыт и каждое добытое сокровище не только делают сильнее собственного персонажа, но и усиливают связь между группой. Чем теснее эта связь, тем больше способностей доступно героям Дозора Ворона.

Помимо опасных пещер, тщательно охраняемых сокровищ и попавших в беду жителей, в Ревери обитают могущественные враги. Вражеские кошмары реагируют на приближение героев саги и перебрасывают свои войска при каждой попытке помешать героям отвоевать запятнанные регионы Ревери. Три из этих регионов должны быть отвоеваны, чтобы победить кошмаров. Однако в каждом регионе правит особенно жестокий кошмар, который необходимо победить, чтобы продолжить приключение. Для еще большего испытания в игровом мире есть противники, которые еще более коварны, сильны и жестоки.

На данный момент Ravenswatch включает в себя шесть играбельных героев и первую главу. Игра будет постоянно пополняться четырьмя новыми героями и следующими двумя главами до выхода в 2024 году для PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.