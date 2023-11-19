Ravenswatch получила большое обновление, добавляющее систему подбора игроков и нового персонажа - Короля обезьян

NACON и Passtech Games сообщили о выпуске крупного обновления для Ravenswatch. Ранний доступ теперь дает игрокам нового игрового героя, а также функцию, которая упрощает поиск товарищей по команде.

Сунь Укун, знаменитый Король обезьян из китайской литературы, был добавлен в список игровых павших героев в Ravenswatch. Вооруженный своим легендарным посохом, озорной воин представляет новую игровую механику, такую как система стоек и техника парирования.

Также появляется новая, долгожданная функция: подбор игроков. Всего несколькими щелчками мыши онлайн-игроки теперь могут объединить усилия с партнерами со всего мира с автоматическим выбором в зависимости от выбранного уровня сложности.

Система сложности также была пересмотрена, и теперь прежние уровни Кошмара сгруппированы в 5 основных этапов, что оптимизирует время ожидания для игроков, использующих новую систему подбора игроков.

В дополнение ко всем этим новым функциям был сбалансирован способ адаптации врагов и испытаний к количеству игроков, а после тесного сотрудничества студии и сообщества игроков были внесены различные исправления.

Ravenswatch, доступная в настоящее время как игра для ПК с ранним доступом, представляет собой рогалик, в который можно играть в одиночку или в кооперативе с участием до четырех игроков. Его разработала компания Passtech Games, которая также разработала популярную игру Curse of the Dead Gods. Текущая версия Ravenswatch включает восемь игровых героев и первые две главы приключения, но она будет регулярно обновляться с добавлением нового героя и третьей главы перед ее официальным выпуском в 2024 году на ПК, PlayStation 4, Xbox, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.