Ravenswatch получит крупное обновление Nightmares Unleashed в январе

Команда Passtech Games, создатели Curse of the Dead Gods, анонсировала обновление Nightmares Unleashed для экшен-рогалика Ravenswatch. Релиз апдейта состоится 23 января 2025 года.

Обновление добавит улучшенную систему ключей, новые паттерны для трех боссов Master Nightmares, мини-боссов, дополнительные активности на карте и новую группу NPC. Nightmares Unleashed станет первым крупным дополнением в пострелизном цикле, в рамках которого разработчики запланировали четыре апдейта, включая новых героев и квесты.

Игра уже доступна на ПК, PlayStation и Xbox. Версия для Nintendo SwitchTM также выйдет 23 января 2025 года, и предзаказ на нее можно оформить уже сейчас.