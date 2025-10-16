Состоялся релиз VR-экшена Reach, но старт омрачен техническими проблемами

Студия nDreams Elevation выпустила свой новый проект — кинематографичный приключенческий экшен Reach, предназначенный исключительно для устройств виртуальной реальности. Игра уже доступна для PlayStation VR2 и на ПК в Steam с поддержкой различных VR-шлемов.

Reach предлагает игрокам взять на себя роль героя, который овладевает невероятными способностями и путешествует по опасному миру параллельных реальностей. Геймплей делает ставку на полное погружение, сочетая в себе элементы паркура, такие как прыжки и карабканье по отвесным стенам, с динамичными сражениями против мифических противников. В арсенале игрока есть футуристичный лук, щит и другое оружие. Разработчики обещают интуитивно понятное управление и захватывающий мир, полный секретов.

Несмотря на амбициозные обещания и динамичный геймплей, показанный в трейлерах, запуск игры в Steam был встречен преимущественно отрицательными отзывами. Большинство игроков жалуются на критические технические проблемы, которые делают прохождение невозможным. Основные претензии касаются некорректной работы игры на популярных шлемах, таких как Valve Index, где наблюдается неправильное отслеживание и калибровка рук. Также сообщается о проблемах с запуском через Virtual Desktop и Steam Link, а многие пользователи не могут пройти даже начальный этап из-за неработающих кнопок захвата.

Те немногие игроки, которым удалось запустить Reach без критических ошибок, отмечают потенциал проекта. Они хвалят плавную систему передвижения, паркур и общую атмосферу, называя игру одним из лучших VR-проектов года, если разработчики исправят все технические недочеты. Однако на данный момент многие советуют воздержаться от покупки до выхода исправляющих патчей.