Разработчики Reanimal поведали первые подробности о грядущих дополнениях

Осталось всего несколько дней до релиза Reanimal, долгожданной кооперативной хоррор-игры от Tarsier Studios, создателей Little Nightmares и Little Nightmares 2. Игра выходит в эту пятницу, 13 февраля, но уже известно, что она получит дополнения, входящие в сезонный абонемент. Он включает в себя все три DLC кампании «Расширенный мир» — совершенно новые ужасы, в которых игрокам предстоит выжить.

В расширенном мире запланированы три главы, первая из которых выйдет летом 2026 года. Расширенный мир расскажет совершенно оригинальную историю с участием новых детей-протагонистов, погрузив игроков в леденящие душу новые локации и ужасающие чудовища на истерзанном войной острове Reanimal.