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Red Dead Redemption 18.05.2010
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
8.9 2 100 оценок

Культовый вестерн Red Dead Redemption стал доступен на ПК

butcher69
Новости

Спустя 14 лет после легендарного релиза на Xbox 360 игра Red Dead Redemption наконец-то вышла на ПК, и это не просто переиздание — игроки могут насладиться улучшенной графикой и долгожданным текстовым переводом на русский язык. Теперь с субтитрами, которых не было в оригинале, атмосфера Дикого Запада стала доступнее для многих.

Тем не менее, есть и негативный момент: официально игра недоступна для пользователей из России. Тем, кто находится в других регионах, предлагается купить ее на платформах Rockstar Games или Steam по цене $50. Пока что обзоры для ПК-версии отсутствуют, но оригинал имеет высокий рейтинг Metascore 95 на Xbox 360 и PS3, что вселяет надежду на качественный порт.

Среди особенностей Red Dead Redemption на ПК можно выделить поддержку разрешения 4K с частотой до 144 Гц, а также работу с ультраширокими мониторами (21:9 и 32:9). Поддерживаются HDR10, полная функциональность клавиатуры и мыши, а также технологии масштабирования NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0. Это создает предпосылки для того, чтобы новый порт стал успешным и полюбился поклонникам как оригинальной игры, так и жанра в целом.

61
270
Комментарии: 270
Ваш комментарий
UnstoppableMaddox

4 861,5 рубасов за игру 2010 года савсем штоли

53
Janekste

Ну так раритет. Старые автомобили ведь тоже продаются по цене новых. Покупают ведь люди! Игры чем хуже?

А вообще это ещё нормальная цена, учитывая курс 105 рублей за 1 евро. В 2010 году курс был 40 рублей за 1 евро. Но тогда зарплаты были очень низкими, а сегодня в среднем по РФ люди получают от 80 тысяч. Так что цена вполне адекватная для 2024 года.

-50
UnstoppableMaddox Janekste

дебилы значит денег девать некуда я скачаю бесплатно

21
PeaceDuke72 Janekste

Где ты видел РФ, в которой люди получают 80К? Я тоже туда хочу.

22
Animi sikem

согласен дороговато для такой игры, был бы ремейк хотя бы там и все 60 можно было, а так за просто порт 14 летней давности 50 баксов совсем много, но наверное не стоит роков ругать не они порт то делали тут издатель жадный

3
Aндрей Лощинин PeaceDuke72

с собой возьмешь? вместе пойдем в этот дивный мир.

6
borsic

Товарищи флибустьеры, что по защите? Пните пожалуйста, я на работе.

16
BillyVan

там вроде нет защиты, обычная стимовская мб, по крайней мере не денуво. Надо пробовать применить голдберг

9
BelievingWolfgang

в стиме нечего не сказано про защиту значит её скорее всего не будет

10
Rocinante

Денуво- нет

10
ilyakingcud

Денуво нет, возможно есть защита как у РДР 2, лично их

2
Sm1LeXD BillyVan

В Рокстар лаунчере говорят стоит своя защита но куда слабее чем Денуво. Якобы данная защита стояла и в трилогии ГТА которую быстро взломали.

2
Ang Dark

50 бачей воообще того не стоит.... и ребят не душните фразами НАЙДИ РАБОТУ , деньги не проблема, проблема в здравом смысле, поделка 14 летней давности и хотят 50 $ ... ну вот вам ПРИК-ОЛ

Это цена за РДР2 -_- т.е. умножайте на 2 что-бы получить рубли, это (НЕ СКИДКОЙ) будет +- 3000 р... а терь смотрим РДР1

А это у нас 4500(ну я слышал 5 даже)... и вот нахера оно надо?(Плюс ко всему даже мультиплеера в игре нет)... Оно уровень РДР2? Нет... Выглядит может так-же? Нет... ну так , даже без скидона, с хера оно дороже? Тупизм. Её красная цена 1К рублей и все и ТООООООООО....

16
ilyakingcud

Согласен, это как если ща Хлеб начнут за 500р продавать вдруг
И прибегут люди "Найди работу"

1
Выxyxoль

Ты ничиво нипанимаеш! Эта жи "новая" игра, ана вышла в 2024 на пеку.

4
Ang Dark ilyakingcud

Ты то ГОП не говори... я охереваю уже от бородинского около 50Р, т.ч. не далека твоя теория ^_^ .... с Хлебный приколом(щя вообще не шучу) пришлось даже хлебо-печку за 10К купить, ибо ну его нафиг... зато сам пеку ^_^

0
Ang Dark Выxyxoль
0
KOCMOC42

Такая цена стоит потому что игру явно взломают и выложат на торренты. По этому что бы хоть что то заработать стоит такая цена

0
Adskiy_Drochila777

как на рутрекер зальют, пните

8
Punisher1

Да с такой ценой только Хатаб...

7
SassyMaelorith

не стоит умирать ради игры пусть даже такой. пусть даже долгожданной

0
FLOYZY SassyMaelorith

да ты психолог

0
L1no

Что-то душит жабу за это отдавать 5к...

7
ilyakingcud

Подожди взлома, или скидки, если взлом не получится

1
prowkan

Arxan в наличии?

6
agula98

Пишут что нет, обычная рокстар дрм

5
Abarmot90 agula98

Arxan это и есть рокстар дрм

2
agula98 Abarmot90

Ну как бы нет

3
Sm1LeXD agula98

Все пишут что это и есть та самая защита Рокстар которая и стояла в трилогии ГТА

0
ilyakingcud Sm1LeXD

Ну если такая, то должно быть быстро

2
Sider999

Товарищи мододелы. Вперёд делать мод запуска рдр на досе.

6
Punisher1

Ждëм через пару месяцев фан Remastered..

5
SassyMaelorith

с блек джеком и шлюхами :D

0
Imnogamer

Не гамал, будет что заценить.

3
В_о_л_ь_к_а

Через пару лет выпустят ремастер и скажут, что по просьбам трудящихся. Пожалуй пропущу.

3
umarikot

Ребята напомните когда уже можно будет качать через салатик

2
FLOYZY

сказали 1-2 или в течении года(

0
umarikot FLOYZY
0
FLOYZY umarikot

это я пока жду игру на зелёном стиме

0
ilyakingcud

В целом 8к людей игру купило, если честно я думал будет меньше)

1
EasyEphraim

8к это онлайн, купило игру гораздо больше людей

2
ilyakingcud EasyEphraim

А ну да, точно! Спасибо

0
MadDarkGuard

А почему бы её не купить? Я например ждал ее очень долго, купил и прошел на пс5, как только появилась. И куплю в Стиме, когда будет скидка. На пс3 я ее тоже покупал, но не стал играть без сабов.

0
ilyakingcud MadDarkGuard

Думаешь на нее будет? Для рокстаров это же типа новинка, если только может летом следующим 10% скидон будет

0
MadDarkGuard ilyakingcud
Так мне быстро и не надо, она же есть у меня на пс5) На компе просто пройти второй раз, под настроение)) Ну и рдр это та игра, где мне удобнее играть с мышкой, уж очень целиться запарывает, хотя обычно предпочитаю геймпад.
0
pavloalex

Наконец то Red Dead Redemption официально доступна на ПК, в steam, с официальной русской локализацией!) Как долго я этого ждал, чтобы без танцев с бубном, в максимально комфортных, для ПК игрока, в неё вновь поиграть, уже официально, на ПК!)

1
Ahnx
1
ilyakingcud

Выглядит норм, это твои скрины?
Я думал графон будет хуже

1
0TKA3

какие настройки и хар-ки пк?

1
Ahnx ilyakingcud

Нет, не мои. Скрины с форума gtaforums.

0
ElectricZerick ilyakingcud

я нашёл автора, вообщем это с RTX 3070 и Ryzen 5 5600X

0
ElectricZerick ilyakingcud

ну и нативными 1440р

0
666ANUBIS666

Т.е сначала появляются новости как что делать и проходить в рдр на пк, а потом новость что игра вышла на пк

0
BENDJI

Весит всего 9.42Gb

0
ExperiencedJamie

Раздача мультитрекерная. Качать будем до утра, 3% всего, и 0.1% в несколько минут.
Ниже я оставил ссылку на этот торрент, если кому надо.

2
BENDJI ExperiencedJamie

Через часа 3-4 уже выложат с кряком на всех трекерах, где можно будет скачать за 10 минут.

5
SassyMaelorith ExperiencedJamie

качайте на тапке. там мультитрекер запрещен вроде

0
FLOYZY BENDJI

хах чел в цифрах не угадал)

0
Ang Dark

Интересно про зомбей длс есть...

0
Jesus_M

есть

4
Mirrorphoenix

Нет! Вырезали!

-7
st1g-210890 Mirrorphoenix

Вырезали только мультиплеер, все DLC в наличии

3
Ang Dark st1g-210890

Спасибо за информацию.

0
Mirrorphoenix Ang Dark

Не проблема, обращайся.

0
Pavellaketko

денува есть?

0
ExperiencedJamie

RDR.exe (39.7 MB)

Сам то как думаешь? С дерьмувой вес экзешника сотни мегабайт.

0
ilyakingcud

Денуво нет, уже вроде как на трекере лежит, но эт не точно

0
Razox ilyakingcud

на Руторе ещё нет.

0
ilyakingcud Razox

Пока что есть подтверждение только по ссылке ExperiencedJamie, на самих трекерах еще не видел, думал что его ссылки это тоже такой трекер

0
SassyMaelorith Razox

рутор ваш помойка хуже тот игруха

1
Fleshbacked

на зеленый стим залили?

0
ilyakingcud

уже вроде как на трекере лежит, но эт не точно

-1
0TKA3

Есть тут те кто реально шарит какая там защита? Рокстар? Или нет ее вообще?

0
ilyakingcud

Пока что все говорят:
1)Денуво нет
2)Есть защита от рокстар, но какая именно непонятно, вроде как та, что была у трилогии ГТА - это хорошо, будет быстро
Если защита как у РДР2 ,то плохо, ждать долго надо будет

0
oselonatr

ща у человека докачается и он проверит

0
YouAreAllOrdinaryRoosters oselonatr

Я передумал проверят. Удалил.

0
FLOYZY YouAreAllOrdinaryRoosters

Реально?

0
ilyakingcud FLOYZY

Крч там непонятно все
Кто то пишет что там Arxan защита, тогда все плохо
Кто то пишет что там Obsidium, то вроде быстро должно
Кто то пишет просто онлайн защита лаунчера рокстаров, тогда хз непонятно
Крч просто ждать

0
SkyraX

ждем взлом

0
Комментарий удален
ilyakingcud

А можно перевод, я не понял
Там Arxan или просто рокстар дрм?
P.S. Защита Obsidium?

0
Комментарий удален
ilyakingcud ExperiencedJamie

А ну круто тогда, ждем, спасибо!

0
oselonatr ExperiencedJamie

а на трилогии гта тоже обсидиум была?

0
ilyakingcud oselonatr

Его забанили :( Не ответит уже

0
Ger0nix1337

Нашел кто на зеленом стиме?

0
ilyakingcud

Пока не взломали

0
ковер4к

Ну не, 50 зеленых отдавать за игру 10 летней давности...

0
vfa19

Хорошо без дерьмувы. Ждём в зелёном магазе.

0
ilyakingcud

У них там своя защита, пока хз какая
Если как у РДР 2 плохо, если как у Трилогии ГТА то будет все быстро

0
Ang Dark ilyakingcud

Нууу в игре нет МУЛЬТА(онлайна) а это уже +++ ибо защита РДР2 в основном сосредоточена была на нём и поэтому так сложно было её обойти, а тут я не думаю что придется долго ждать... ну все-ж +- нашумевшая игра, хотяяяяяяяяяяяяя по сути и нет кому ломать , Рунщики только отлегу от стима делают, та её любой добик с полтора-извилины может сделать...

0
ilyakingcud Ang Dark

Да мне просто определиться бы, если будет взлом 1-2 дня, то ок жду
Если нет, придется купить, не хочется конечно, но ждать не хочется, 5к то быстро вернуть можно, а месяцы жизни хз
Вот сижу в ожидании(

0
agula98 ilyakingcud

Если есть лишние 5к, то бери. Почему нет?

0
ilyakingcud agula98

Да и 10к лишние есть, 13-15к лежат на стиме акк, просто не совсем хочется за игру такой давности отдавать 5к, вот ожидаю
Будь эта условная ГТА 6 или Ведьмак 4 или Киберпанк 2, то вообще без базару бы купил

0
FLOYZY

не кто пока не знает когда взломают?

0
ilyakingcud

От 1-2 дня до Года примерно разброс)

0
FLOYZY ilyakingcud

понятно(( меня надурили мне друг написал в 4:00 что через 12 мин взломают не взломали(

0
WackyNyxus

и там 6000 тыщ человек блин купили может больше

0
Millennlum

Откуда цифры? На заметку, количество онлайна это не количество покупок

-1
ковер4к
0
ilyakingcud

Ну пока не очень это радует

0
ElectricZerick ilyakingcud

мб дня 3? недельку?

0
agula98

А с чего он решил что взлом будет скоро, чел наоборот написал что нет

0
ilyakingcud ElectricZerick

А может и год :(
Пока название защиты неизвестно, то и цифры сложно сказать
Если Archan как у РДР2 то нет смысла даже ждать, эмпресс ломала год игру, защиту явно обновили, и там еще дольше времени потребуется
Если что то другое - то возможно быстрее

1
William Dwight

Если кому интересно, игра отлично оптимизирована. Мало ли еще кто-то не отошел от ремастеров классической трилогии

0
ElectricZerick

а чо у тебя по пк?

0
yoqlfa

Так в итоге решили что там за защита и когда ломанут?

0
ilyakingcud

От 1-2 дня до года
Название защиты неизвестно

0
UnstoppableMaddox

Ой, извините!

0
CatScout
0
ilyakingcud

Ты этого бесплатно еще дождись. Даже название защиты еще неизвестно)

0
I love eldar

Кто знает на торрентах уже есть?

0
agula98

Нет

0
mangol335

есть но не взломана

0
KeratinousLance

Шо там по взлому?

0
agula98

Нет его

0
Emperor77

Не страшно, Рокстар. Спасибо за сэкономленные деньги. Приобретем в зеленом магазине.

0
ilyakingcud

Дождись его еще) Обычно игры с легкой защитой через пару часов уже на торренте, а тут еще даже название защиты неизвестно)

2
0TKA3 ilyakingcud

где ты мониторишь статус взлома?

0
KeratinousLance 0TKA3

геймстатус

0
ValSpain

на неделях даже раньше 100% кряк будет, не верят только неумные детишки

0
UnstoppableMaddox

Там архейн вроде

0
Пользователь ВКонтакте

В игре есть русские субтитры, но не доступна россиянам. Логика покинула чат. // Роман Хазиев

-1
Gunlinger

по твоему только в России говорят по русски?

0
PaPa Sierra Gunlinger

По-русски...грамотей

-3
Пользователь ВКонтакте

У меня на аккаунте Steam эту игру можно спокойно купить в России без препятствий за сумму 5000 тыс // Артемий Дородных

0
Gunlinger PaPa Sierra

моя грамматическая ошибка не меняет сути моего вопроса.

0
SassyMaelorith Пользователь ВКонтакте

а еще ты миллиардер и живешь в 16 этажном особняке и ездишь на обед в италию на личном самолете которым управляет якубович.

0
WackyNyxus

когда выпустят пиратку? пж если есть уже таблетка или взломали дайте сыллку пж

-1
ilyakingcud

Не взломали еще, пока непонятно сколько времени займет взлом
От 1-2 дня до года

0
TRADS80

шляпа, но сама игра хорошая

-1
Legioner Play

щас скачиваю , напишу потом работает или нет

-1
ковер4к

взлома нет, скорее всего ты лицензионную игру качаешь, там попросит в social club войти

1
Legioner Play ковер4к

может быть , посмотрим 5мин осталось у меня инет просто не оч

-1
ковер4к Legioner Play

можешь и не качать дальше

0
Legioner Play ковер4к

блин жаль

-1
KeratinousLance ковер4к

эт чё за сайт?

1
alers1

Не вижу смысла перепроходить только из за улучшенной графики .

-2
vertehwost

тем более что его там нет, это простой порт

1
Razox vertehwost

Там модельку револьвера судя по скриншотам как минимум заменили.

0
SassyMaelorith

тут большинство впервые в игру играть будут какое перепроходить

0
BelievingWolfgang

ждём моды интересного содержания с пометкой+

-2
RattyCarina

Даже интересно, пройти смогу? А то вторая часть у меня рандомно вылетала. Чаще всего в начале, на моменте с волками.

-2
ilyakingcud

Да, игра старая, явно потянуть должна у тебя

-2
RattyCarina ilyakingcud

У меня и РДР2 запускалась и работала. Однако, вот реально хз, из-за чего рандомно вылетала. В общем, посмотрим. А то 2 часть по сюжету после первой идёт, а мне больше сюжет интересен. Да и игр, хороших, про Дикий Запад, очень мало. Разве что Gun к примеру, вспоминается. Некоторые его кличут бюджетным РДР, а мне игра понравилась, атмосферная и сюжет неплох. Иногда переигрываю, когда желание и настроение есть, хоть игра и старенькая.

-1
kotasha

Зависит какое у тебя железо, RDR 2 сама по себе порт так себе, разве что куча патчей все это исправило.

0
RattyCarina kotasha

Вот честно, хз. Да и в принципе, уже не особо важно, буду пробовать 1 часть.

-1
RelexUA kotasha

порт та как раз норм а вот реализация на консолях где 30 фпс до сих пор

0
oselonatr

а она уже с кряком вышла? ну типо уже играть можно на пиратке?

-2
ExperiencedJamie

Ещё не взломали.

-2
ilyakingcud ExperiencedJamie

А твои ссылки это разве не взломанная уже?Я думал ссылки, что ты кинул это торрент такой

-2
ExperiencedJamie ilyakingcud

Это стимовская версия, её ещё надо взломать.
Пацаны на рине пробуют эмулятор мистера голдберга.

-2
ilyakingcud ExperiencedJamie

Аа. а какая именно защита не знаешь? Если там Arxan как у РДР 2 то ждать долго получится

-2
oselonatr ilyakingcud

да им смысла нет на порт рдр 14 летней давности кидать защиту

0
Legioner Play

вот зеленый сайт: https://gmt-max.info/hot-news/14688-red-dead-redemption-na-pk-pc-2024-piratka.html

-2
ilyakingcud

1)за ссылку могут забанить вроде как
2) там все равно нет таблетки

0
Хидео Козлина ilyakingcud

ой страшно то как, уссаться можно

-1
ковер4к ilyakingcud

там можно файлы лицензионной игры скачать, но она по любому не запустится

0
FLOYZY

без вирусов? Если без то напишите пожайлуста

0
ilyakingcud ковер4к

Ну а смысл в этой ссылке то? Надо качать сразу с кряком тогда

1
UnstoppableMaddox
-2
ilyakingcud

Какое еще денуЛО?)

0
ковер4к
0
ElectricZerick

хах

0
UnstoppableMaddox ilyakingcud

DRM от пиратов стоит там?

0
ElectricZerick ilyakingcud

недавно прошёл буквально 2 рдр, и тут как по маслу спустя день узнал что первый портируют

0
ilyakingcud

Если нет защиты, то в течении 1-2 дней должна быть на торренте, если есть рокстар дрм Arxan, то через год, если судить рдр2

-3
Ahnx

Если нет защиты, будет через 15 минут. Если есть, то через день-два.

1
ilyakingcud Ahnx

Наврядли, её не взломать, тем более сейчас

Раньше хоть взломщиков много было, сейчас если там есть защита нормальная, то явно нескоро будет

-1
Ahnx ilyakingcud

Защита есть. Так что придётся подождать.

Сцена наверняка уже работает над кряком.

0
ilyakingcud Ahnx

А какая именно не знаешь?

0
SassyMaelorith
в течении 1-2 дней

до полуночи по мск будет на всех торрентах страны если никаких сложностей не будет

0
ilyakingcud

Если там по итогу есть защита от самих рокстаров, что будете делать?
1)Забьете?
2)Купите за фулл прайс?
3)Будете ждать распродажи?
Интересно прост стало

-3
ExperiencedJamie

4)Сыграю на эмуляторе нинтендо

6
Jesus_M

первое конечно

1
Джон Сноу 2

У меня игр непройденных ещё года на три вперёд, подожду взлом, спешить некуда. 5к за древние объедки для пекарского стола нет желания платить.

0
Ahnx

5) Подожду час-другой (максимум день), выхода релиза от Razor 1911 или FLT.

2
ilyakingcud Ahnx

Ну а дальше?Если за день не взломают

0
Mirrorphoenix

ДЕНЕВУ НАКАТИЛИ СУ,,,,

-4
oselonatr

серьезно? вроде же наоборот без защиты

0
ilyakingcud oselonatr

Защита есть, только не денуво, пока хз какая то, если просто рокстар дрм должны взломать, если Arxan, то если судить РДР ломать год

-1
Mirrorphoenix ilyakingcud

Все уже играю, нет там ничего.

0
ilyakingcud Mirrorphoenix

Пруфни скрином плиз)

0
Mirrorphoenix ilyakingcud

Мое честное слово.

0
maxpayen

на торрентах уже есть

-6
oselonatr

где именно?

0
Nikitamce Nikitos

а ссылку че не оставил?

0
Millennlum

На пальме тоже

0
saa0891

Вторая вообще не зашла, слишком всё затянуто, нудно и скучно (тот редкий случай когда я пожалел что купил игру), так что эту брать в принципе не планирую.

-10
PeaceDuke72

Играл во второй RDR2. На первой миссии чё-то скучно стало, пошёл играть в Saints Row 3

-20
agula98

Играл в третий saints row. На первой мисии чё-то скучно стало, пошёл играть в RDR 2

25
антон фекалис agula98

играл в третий раз ведьмака. На первой миссии чёт скучно стало, пошёл играть в смуту

6
kotasha

Нашёл чем сравнивать, абсолютно разные игры.

2
PeaceDuke72 kotasha

Ну вот о чём и речь. РДР- игра не для всех. Но фанаты Take Two утверждают, что в неё нужно поиграть всем и каждому.
P.S. Но графон там на высоте даже по меркам 2024-того, с этим никто не спорит.

-2
PeaceDuke72 kotasha

Кстати, сейчас пока писал это, начал вспоминать... Пожалуй, перепройду-ка я её.

-1