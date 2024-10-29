Культовый вестерн Red Dead Redemption стал доступен на ПК

Спустя 14 лет после легендарного релиза на Xbox 360 игра Red Dead Redemption наконец-то вышла на ПК, и это не просто переиздание — игроки могут насладиться улучшенной графикой и долгожданным текстовым переводом на русский язык. Теперь с субтитрами, которых не было в оригинале, атмосфера Дикого Запада стала доступнее для многих.
Тем не менее, есть и негативный момент: официально игра недоступна для пользователей из России. Тем, кто находится в других регионах, предлагается купить ее на платформах Rockstar Games или Steam по цене $50. Пока что обзоры для ПК-версии отсутствуют, но оригинал имеет высокий рейтинг Metascore 95 на Xbox 360 и PS3, что вселяет надежду на качественный порт.
Среди особенностей Red Dead Redemption на ПК можно выделить поддержку разрешения 4K с частотой до 144 Гц, а также работу с ультраширокими мониторами (21:9 и 32:9). Поддерживаются HDR10, полная функциональность клавиатуры и мыши, а также технологии масштабирования NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0. Это создает предпосылки для того, чтобы новый порт стал успешным и полюбился поклонникам как оригинальной игры, так и жанра в целом.
4 861,5 рубасов за игру 2010 года савсем штоли
Ну так раритет. Старые автомобили ведь тоже продаются по цене новых. Покупают ведь люди! Игры чем хуже?
А вообще это ещё нормальная цена, учитывая курс 105 рублей за 1 евро. В 2010 году курс был 40 рублей за 1 евро. Но тогда зарплаты были очень низкими, а сегодня в среднем по РФ люди получают от 80 тысяч. Так что цена вполне адекватная для 2024 года.
дебилы значит денег девать некуда я скачаю бесплатно
Где ты видел РФ, в которой люди получают 80К? Я тоже туда хочу.
согласен дороговато для такой игры, был бы ремейк хотя бы там и все 60 можно было, а так за просто порт 14 летней давности 50 баксов совсем много, но наверное не стоит роков ругать не они порт то делали тут издатель жадный
с собой возьмешь? вместе пойдем в этот дивный мир.
Товарищи флибустьеры, что по защите? Пните пожалуйста, я на работе.
там вроде нет защиты, обычная стимовская мб, по крайней мере не денуво. Надо пробовать применить голдберг
в стиме нечего не сказано про защиту значит её скорее всего не будет
Денуво- нет
Денуво нет, возможно есть защита как у РДР 2, лично их
В Рокстар лаунчере говорят стоит своя защита но куда слабее чем Денуво. Якобы данная защита стояла и в трилогии ГТА которую быстро взломали.
50 бачей воообще того не стоит.... и ребят не душните фразами НАЙДИ РАБОТУ , деньги не проблема, проблема в здравом смысле, поделка 14 летней давности и хотят 50 $ ... ну вот вам ПРИК-ОЛ
Это цена за РДР2 -_- т.е. умножайте на 2 что-бы получить рубли, это (НЕ СКИДКОЙ) будет +- 3000 р... а терь смотрим РДР1
А это у нас 4500(ну я слышал 5 даже)... и вот нахера оно надо?(Плюс ко всему даже мультиплеера в игре нет)... Оно уровень РДР2? Нет... Выглядит может так-же? Нет... ну так , даже без скидона, с хера оно дороже? Тупизм. Её красная цена 1К рублей и все и ТООООООООО....
Согласен, это как если ща Хлеб начнут за 500р продавать вдруг
И прибегут люди "Найди работу"
Ты ничиво нипанимаеш! Эта жи "новая" игра, ана вышла в 2024 на пеку.
Ты то ГОП не говори... я охереваю уже от бородинского около 50Р, т.ч. не далека твоя теория ^_^ .... с Хлебный приколом(щя вообще не шучу) пришлось даже хлебо-печку за 10К купить, ибо ну его нафиг... зато сам пеку ^_^
Такая цена стоит потому что игру явно взломают и выложат на торренты. По этому что бы хоть что то заработать стоит такая цена
как на рутрекер зальют, пните
Да с такой ценой только Хатаб...
не стоит умирать ради игры пусть даже такой. пусть даже долгожданной
да ты психолог
Что-то душит жабу за это отдавать 5к...
Подожди взлома, или скидки, если взлом не получится
Arxan в наличии?
Пишут что нет, обычная рокстар дрм
Arxan это и есть рокстар дрм
Ну как бы нет
Все пишут что это и есть та самая защита Рокстар которая и стояла в трилогии ГТА
Ну если такая, то должно быть быстро
Товарищи мододелы. Вперёд делать мод запуска рдр на досе.
Ждëм через пару месяцев фан Remastered..
с блек джеком и шлюхами :D
Не гамал, будет что заценить.
Через пару лет выпустят ремастер и скажут, что по просьбам трудящихся. Пожалуй пропущу.
Ребята напомните когда уже можно будет качать через салатик
сказали 1-2 или в течении года(
это я пока жду игру на зелёном стиме
В целом 8к людей игру купило, если честно я думал будет меньше)
8к это онлайн, купило игру гораздо больше людей
А ну да, точно! Спасибо
А почему бы её не купить? Я например ждал ее очень долго, купил и прошел на пс5, как только появилась. И куплю в Стиме, когда будет скидка. На пс3 я ее тоже покупал, но не стал играть без сабов.
Думаешь на нее будет? Для рокстаров это же типа новинка, если только может летом следующим 10% скидон будет
Наконец то Red Dead Redemption официально доступна на ПК, в steam, с официальной русской локализацией!) Как долго я этого ждал, чтобы без танцев с бубном, в максимально комфортных, для ПК игрока, в неё вновь поиграть, уже официально, на ПК!)
Выглядит норм, это твои скрины?
Я думал графон будет хуже
какие настройки и хар-ки пк?
Нет, не мои. Скрины с форума gtaforums.
я нашёл автора, вообщем это с RTX 3070 и Ryzen 5 5600X
ну и нативными 1440р
Т.е сначала появляются новости как что делать и проходить в рдр на пк, а потом новость что игра вышла на пк
Весит всего 9.42Gb
Раздача мультитрекерная. Качать будем до утра, 3% всего, и 0.1% в несколько минут.
Ниже я оставил ссылку на этот торрент, если кому надо.
Через часа 3-4 уже выложат с кряком на всех трекерах, где можно будет скачать за 10 минут.
качайте на тапке. там мультитрекер запрещен вроде
хах чел в цифрах не угадал)
Интересно про зомбей длс есть...
есть
Нет! Вырезали!
Вырезали только мультиплеер, все DLC в наличии
Спасибо за информацию.
Не проблема, обращайся.
денува есть?
RDR.exe (39.7 MB)
Сам то как думаешь? С дерьмувой вес экзешника сотни мегабайт.
Денуво нет, уже вроде как на трекере лежит, но эт не точно
на Руторе ещё нет.
Пока что есть подтверждение только по ссылке ExperiencedJamie, на самих трекерах еще не видел, думал что его ссылки это тоже такой трекер
рутор ваш помойка хуже тот игруха
на зеленый стим залили?
уже вроде как на трекере лежит, но эт не точно
Есть тут те кто реально шарит какая там защита? Рокстар? Или нет ее вообще?
Пока что все говорят:
1)Денуво нет
2)Есть защита от рокстар, но какая именно непонятно, вроде как та, что была у трилогии ГТА - это хорошо, будет быстро
Если защита как у РДР2 ,то плохо, ждать долго надо будет
ща у человека докачается и он проверит
Я передумал проверят. Удалил.
Реально?
Крч там непонятно все
Кто то пишет что там Arxan защита, тогда все плохо
Кто то пишет что там Obsidium, то вроде быстро должно
Кто то пишет просто онлайн защита лаунчера рокстаров, тогда хз непонятно
Крч просто ждать
ждем взлом
А можно перевод, я не понял
Там Arxan или просто рокстар дрм?
P.S. Защита Obsidium?
А ну круто тогда, ждем, спасибо!
а на трилогии гта тоже обсидиум была?
Его забанили :( Не ответит уже
Нашел кто на зеленом стиме?
Пока не взломали
Ну не, 50 зеленых отдавать за игру 10 летней давности...
Хорошо без дерьмувы. Ждём в зелёном магазе.
У них там своя защита, пока хз какая
Если как у РДР 2 плохо, если как у Трилогии ГТА то будет все быстро
Нууу в игре нет МУЛЬТА(онлайна) а это уже +++ ибо защита РДР2 в основном сосредоточена была на нём и поэтому так сложно было её обойти, а тут я не думаю что придется долго ждать... ну все-ж +- нашумевшая игра, хотяяяяяяяяяяяяя по сути и нет кому ломать , Рунщики только отлегу от стима делают, та её любой добик с полтора-извилины может сделать...
Да мне просто определиться бы, если будет взлом 1-2 дня, то ок жду
Если нет, придется купить, не хочется конечно, но ждать не хочется, 5к то быстро вернуть можно, а месяцы жизни хз
Вот сижу в ожидании(
Если есть лишние 5к, то бери. Почему нет?
Да и 10к лишние есть, 13-15к лежат на стиме акк, просто не совсем хочется за игру такой давности отдавать 5к, вот ожидаю
Будь эта условная ГТА 6 или Ведьмак 4 или Киберпанк 2, то вообще без базару бы купил
не кто пока не знает когда взломают?
От 1-2 дня до Года примерно разброс)
понятно(( меня надурили мне друг написал в 4:00 что через 12 мин взломают не взломали(
и там 6000 тыщ человек блин купили может больше
Откуда цифры? На заметку, количество онлайна это не количество покупок
Ну пока не очень это радует
мб дня 3? недельку?
А с чего он решил что взлом будет скоро, чел наоборот написал что нет
А может и год :(
Пока название защиты неизвестно, то и цифры сложно сказать
Если Archan как у РДР2 то нет смысла даже ждать, эмпресс ломала год игру, защиту явно обновили, и там еще дольше времени потребуется
Если что то другое - то возможно быстрее
Если кому интересно, игра отлично оптимизирована. Мало ли еще кто-то не отошел от ремастеров классической трилогии
а чо у тебя по пк?
Так в итоге решили что там за защита и когда ломанут?
От 1-2 дня до года
Название защиты неизвестно
Ой, извините!
Ты этого бесплатно еще дождись. Даже название защиты еще неизвестно)
Кто знает на торрентах уже есть?
Нет
есть но не взломана
Шо там по взлому?
Нет его
Не страшно, Рокстар. Спасибо за сэкономленные деньги. Приобретем в зеленом магазине.
Дождись его еще) Обычно игры с легкой защитой через пару часов уже на торренте, а тут еще даже название защиты неизвестно)
где ты мониторишь статус взлома?
геймстатус
на неделях даже раньше 100% кряк будет, не верят только неумные детишки
Там архейн вроде
В игре есть русские субтитры, но не доступна россиянам. Логика покинула чат. // Роман Хазиев
по твоему только в России говорят по русски?
По-русски...грамотей
У меня на аккаунте Steam эту игру можно спокойно купить в России без препятствий за сумму 5000 тыс // Артемий Дородных
моя грамматическая ошибка не меняет сути моего вопроса.
а еще ты миллиардер и живешь в 16 этажном особняке и ездишь на обед в италию на личном самолете которым управляет якубович.
когда выпустят пиратку? пж если есть уже таблетка или взломали дайте сыллку пж
Не взломали еще, пока непонятно сколько времени займет взлом
От 1-2 дня до года
шляпа, но сама игра хорошая
щас скачиваю , напишу потом работает или нет
взлома нет, скорее всего ты лицензионную игру качаешь, там попросит в social club войти
может быть , посмотрим 5мин осталось у меня инет просто не оч
можешь и не качать дальше
блин жаль
эт чё за сайт?
Не вижу смысла перепроходить только из за улучшенной графики .
тем более что его там нет, это простой порт
Там модельку револьвера судя по скриншотам как минимум заменили.
тут большинство впервые в игру играть будут какое перепроходить
ждём моды интересного содержания с пометкой+
Даже интересно, пройти смогу? А то вторая часть у меня рандомно вылетала. Чаще всего в начале, на моменте с волками.
Да, игра старая, явно потянуть должна у тебя
У меня и РДР2 запускалась и работала. Однако, вот реально хз, из-за чего рандомно вылетала. В общем, посмотрим. А то 2 часть по сюжету после первой идёт, а мне больше сюжет интересен. Да и игр, хороших, про Дикий Запад, очень мало. Разве что Gun к примеру, вспоминается. Некоторые его кличут бюджетным РДР, а мне игра понравилась, атмосферная и сюжет неплох. Иногда переигрываю, когда желание и настроение есть, хоть игра и старенькая.
Зависит какое у тебя железо, RDR 2 сама по себе порт так себе, разве что куча патчей все это исправило.
Вот честно, хз. Да и в принципе, уже не особо важно, буду пробовать 1 часть.
порт та как раз норм а вот реализация на консолях где 30 фпс до сих пор
а она уже с кряком вышла? ну типо уже играть можно на пиратке?
Ещё не взломали.
А твои ссылки это разве не взломанная уже?Я думал ссылки, что ты кинул это торрент такой
Это стимовская версия, её ещё надо взломать.
Пацаны на рине пробуют эмулятор мистера голдберга.
Аа. а какая именно защита не знаешь? Если там Arxan как у РДР 2 то ждать долго получится
да им смысла нет на порт рдр 14 летней давности кидать защиту
вот зеленый сайт: https://gmt-max.info/hot-news/14688-red-dead-redemption-na-pk-pc-2024-piratka.html
1)за ссылку могут забанить вроде как
2) там все равно нет таблетки
ой страшно то как, уссаться можно
там можно файлы лицензионной игры скачать, но она по любому не запустится
без вирусов? Если без то напишите пожайлуста
Ну а смысл в этой ссылке то? Надо качать сразу с кряком тогда
Какое еще денуЛО?)
хах
DRM от пиратов стоит там?
недавно прошёл буквально 2 рдр, и тут как по маслу спустя день узнал что первый портируют
Если нет защиты, то в течении 1-2 дней должна быть на торренте, если есть рокстар дрм Arxan, то через год, если судить рдр2
Если нет защиты, будет через 15 минут. Если есть, то через день-два.
Наврядли, её не взломать, тем более сейчас
Раньше хоть взломщиков много было, сейчас если там есть защита нормальная, то явно нескоро будет
Защита есть. Так что придётся подождать.
Сцена наверняка уже работает над кряком.
А какая именно не знаешь?
до полуночи по мск будет на всех торрентах страны если никаких сложностей не будет
Если там по итогу есть защита от самих рокстаров, что будете делать?
1)Забьете?
2)Купите за фулл прайс?
3)Будете ждать распродажи?
Интересно прост стало
4)Сыграю на эмуляторе нинтендо
первое конечно
У меня игр непройденных ещё года на три вперёд, подожду взлом, спешить некуда. 5к за древние объедки для пекарского стола нет желания платить.
5) Подожду час-другой (максимум день), выхода релиза от Razor 1911 или FLT.
Ну а дальше?Если за день не взломают
ДЕНЕВУ НАКАТИЛИ СУ,,,,
серьезно? вроде же наоборот без защиты
Защита есть, только не денуво, пока хз какая то, если просто рокстар дрм должны взломать, если Arxan, то если судить РДР ломать год
Все уже играю, нет там ничего.
Пруфни скрином плиз)
Мое честное слово.
на торрентах уже есть
где именно?
а ссылку че не оставил?
На пальме тоже
Вторая вообще не зашла, слишком всё затянуто, нудно и скучно (тот редкий случай когда я пожалел что купил игру), так что эту брать в принципе не планирую.
Играл во второй RDR2. На первой миссии чё-то скучно стало, пошёл играть в Saints Row 3
Играл в третий saints row. На первой мисии чё-то скучно стало, пошёл играть в RDR 2
играл в третий раз ведьмака. На первой миссии чёт скучно стало, пошёл играть в смуту
Нашёл чем сравнивать, абсолютно разные игры.
Ну вот о чём и речь. РДР- игра не для всех. Но фанаты Take Two утверждают, что в неё нужно поиграть всем и каждому.
P.S. Но графон там на высоте даже по меркам 2024-того, с этим никто не спорит.
Кстати, сейчас пока писал это, начал вспоминать... Пожалуй, перепройду-ка я её.