Культовый вестерн Red Dead Redemption стал доступен на ПК

Спустя 14 лет после легендарного релиза на Xbox 360 игра Red Dead Redemption наконец-то вышла на ПК, и это не просто переиздание — игроки могут насладиться улучшенной графикой и долгожданным текстовым переводом на русский язык. Теперь с субтитрами, которых не было в оригинале, атмосфера Дикого Запада стала доступнее для многих.

Тем не менее, есть и негативный момент: официально игра недоступна для пользователей из России. Тем, кто находится в других регионах, предлагается купить ее на платформах Rockstar Games или Steam по цене $50. Пока что обзоры для ПК-версии отсутствуют, но оригинал имеет высокий рейтинг Metascore 95 на Xbox 360 и PS3, что вселяет надежду на качественный порт.

Среди особенностей Red Dead Redemption на ПК можно выделить поддержку разрешения 4K с частотой до 144 Гц, а также работу с ультраширокими мониторами (21:9 и 32:9). Поддерживаются HDR10, полная функциональность клавиатуры и мыши, а также технологии масштабирования NVIDIA DLSS 3.7 и AMD FSR 3.0. Это создает предпосылки для того, чтобы новый порт стал успешным и полюбился поклонникам как оригинальной игры, так и жанра в целом.