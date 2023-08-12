Стал известен размер файлов Switch-версии Red Dead Redemption ©

Как мы хорошо знаем, Rockstar Games выпустит Red Dead Redemption на PS4 и Nintendo Switch на следующей неделе. Это будет простой порт, а не ремастер или ремейк, деталь, которую не оценили многие фанаты. Тем не менее, это также означает, что игра не должна весить слишком много, так как нет новых полигональных моделей и новых текстур высокого разрешения. Стало известно, что вес игры составляет 11,4 ГБ, по крайней мере, в Switch-версии.

Информация поступила из интернет-магазина Nintendo Switch. Также следует помнить, что речь идет не только об основной игре, но и о Undead Nightmare, расширении Red Dead Redemption на тему зомби. При этом, правда, не будет многопользовательского режима, что позволяло играть в различные кооперативные и соревновательные режимы онлайн.

Напомним, речь идет о цифровой версии для Switch. Мы не знаем, будет ли версия для PS4 иметь другой вес. Кроме того, мы также помним, что Red Dead Redemption появится сначала на цифровых полках, а затем на физических. Именно с 13 октября 2023 года можно будет приобрести коробочную версию игры для PS4 и Switch. Red Dead Redemption будет распространяться в цифровом виде 17 августа 2023 года.