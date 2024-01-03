Фанаты Red Dead Redemption 2 озадачены новой наградой в Steam: "Игра уже давно не получала крупных обновлений"

Red Dead Redemption 2 получила новую награду в Steam, но фанаты не уверены, что она действительно ее заслуживает. Rockstar Games выпускает одни из самых лучших игр, но студия также известна тем, что не торопится. В 2000-х годах Rockstar выпускала игры ежегодно. После Grand Theft Auto 5 выпуск новых проектов значительно замедлился, поскольку студия стала вкладывать в свои игры все больше сил и ресурсов. GTA Online отнимала ресурсы, но и Red Dead Redemption 2 требовала много внимания. В результате она стала единственной новой игрой Rockstar, выпущенной в поколении PS4/Xbox One, а также, возможно, ее лучшей игрой на сегодняшний день.

Red Dead Redemption 2 осыпали похвалами на протяжении последних пяти лет, и она их заслужила. У нее невероятная история, богатый открытый мир, захватывающий геймплей и, вполне возможно, один из самых детализированных и правдоподобных миров в играх. Однако Red Dead Redemption 2 вчера получила награду в Steam, на которую фанаты смотрят с недоумением. Steam выдал кучу наград за 2023 год, за которые голосовали фанаты, и Red Dead Redemption 2 получила награду "Любимое дитя". Если бы эта награда была вручена в 2018 или 2019 году, когда игра вышла на ПК, это было бы логично. Однако в 2023 году фанаты немного запутались. Red Dead Redemption 2 в ноябре и декабре пережила большой всплеск количества игроков в Steam благодаря распродаже, так что многие сейчас знакомятся с игрой впервые. Однако именно описание награды вызывает споры среди фанатов:

"Эта игра вышла уже давно", - говорится в описании. "Команда уже давно пережила дебют своего творческого ребенка, но, будучи хорошими родителями, эти разработчики продолжают лелеять и поддерживать свое творение. Эта игра и по сей день, спустя столько лет, продолжает получать новый контент".

Онлайн-режим Red Dead Redemption 2 перестал получать большие обновления контента несколько лет назад: Rockstar Games официально подтвердила, что он больше не будет выпускать крупные обновления еще летом 2022 года. В игре нечасто появляются обновления плейлистов и другие небольшие дополнения, но вряд ли это что-то, что заставляет игроков возвращаться к ней. Особенно по сравнению с GTA Online, которой уже десять лет, а она все еще получает огромные обновления, Red Dead Online не смогла полностью раскрыть свой потенциал из-за напряженной разработки Grand Theft Auto 6. В связи с этим фанаты находятся в некотором замешательстве.

Red Dead Redemption 2 & Red Dead Online получила главную награду Steam Award за постоянную поддержку игры разработчиком. С июля 2021 года в игре не было ни одного крупного контентного дополнения. Кроме нескольких небольших наборов миссий для телеграмм, а также сезонных дополнений к картам Call to Arms

Будучи хорошими родителями, эти разработчики продолжают поддерживать свое творение. Эта игра и по сей день, спустя столько лет, продолжает получать новый контент". Вы имеете в виду еженедельные события??????

Дайте RDR2 любую другую награду. Она заслуживает похвалы... но ЭТУ - нет.

Rockstar полностью провалила проект после запуска. RDO была заброшена без всякого предупреждения. Она не была обновлена для PS5 и Xbox Series XlS.