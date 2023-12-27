Модификация добавляет в Red Dead Redemption 2 локацию из первой части

Новый мод для Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games добавил на карту мира северную часть Мексики из Red Dead Redemption, которую можно полностью исследовать. В нем полностью переделаны города и NPC. Мод находится в процессе разработки и в настоящее время доступен в раннем доступе.

Ввиду того, что мод все еще в разработке, на данный момент он является незаконченным и недоработанным. Многое еще предстоит добавить и/или доработать. Единственная локация, которая завершена на 100%, — это Casa Madrugada. Поэтому игрокам рекомендуется сначала ознакомиться с этой локацией, чтобы иметь представление о том, что предложит мод после завершения разработки.

Скачать его вы можете отсюда. А можете просто посмотреть видео и увидеть, как бы выглядел условный ремейк оригинальной Red Dead Redemption на движке второй части.