Модификация добавляет в Red Dead Redemption 2 локацию из первой части

Новый мод для Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games добавил на карту мира северную часть Мексики из Red Dead Redemption, которую можно полностью исследовать. В нем полностью переделаны города и NPC. Мод находится в процессе разработки и в настоящее время доступен в раннем доступе.
Ввиду того, что мод все еще в разработке, на данный момент он является незаконченным и недоработанным. Многое еще предстоит добавить и/или доработать. Единственная локация, которая завершена на 100%, — это Casa Madrugada. Поэтому игрокам рекомендуется сначала ознакомиться с этой локацией, чтобы иметь представление о том, что предложит мод после завершения разработки.
Скачать его вы можете отсюда. А можете просто посмотреть видео и увидеть, как бы выглядел условный ремейк оригинальной Red Dead Redemption на движке второй части.
Только для чего... Зачем... Почему? Разрабы хорошие конечно, но нахрена территория из первой части без заданий там... Сумасшедшие
Ну и ладно.