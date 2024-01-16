Red Dead Redemption 2 на ПК возможно получить новое обновление, которое может принести серьезные изменения

Знаменитый вестерн Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games, как и отдельный мультиплеерный режим игры, уже давно не получали заметных обновлений на ПК. Многие пользователи успели даже смириться с тем фактом, что разработчики практически забросили проект, но, похоже, в 2024 году проект впервые за долгое время получит крупное обновление. Патч нельзя назвать масштабным, и он вряд ли принесет с собой новый контент, но изменения будут серьёзными для простых игроков.
На скорый выход обновления для Red Dead Redemption 2 на ПК намекает база данных цифрового магазина Steam. Внимательные пользователи обратили внимание, что разработчики в последний месяц активно обновляли некоторые данные игры и обновляли текущую сборку на закрытых серверах магазина. Вероятно, патч будет доступен всем пользователям уже в ближайшее время.
Об изменениях, которые принесет обновление, официально практически ничего неизвестно. Ранее в Rockstar Games сообщали только о прекращении поддержки Windows 7, однако это не должно затронуть оригинальный функционал Red Dead Redemption 2. Согласно информации от датамайнеров, свежий апдейт игры полностью удаляет Social Club и направлен на решение ошибок, которые приводили к сбоям на ПК.
Удаление Rockstar Games Social Club из Red Dead Redemption 2 может быть еще одним серьёзным подтверждением того, что студия отказывается от ненавистной платформы или готовит ей замену.
новость просто ни о чём.
Будет обновление. ХЗ что внутри.
которое может принести серьезные изменения, официально практически ничего неизвестно, Rockstar Games сообщали только о прекращении поддержки Windows 7 :)
может принести, а может и не принести)
Обновление Шрёдингера
Будет крупное обновление, но его нельзя назвать масштабным, однако что будет в обновлении неизвестно, поэтому вот так
Главное срочно сделать новость
Может Дллс обновят, добавят Фср 3 и генерацию кадров.
Очень сильно сомневаюсь.
Вот тоже жду этого
трассировку лучей и пути добавят чтобы потом ждать 6090 чтоб потянула.
Это было непросто смело это было здец как смело
"Red Dead Redemption 2 на ПК может получить новое обновление, которое может принести серьезные изменения" - "Об изменениях, которые принесет обновление, официально практически ничего неизвестно."
Я бы уволил такого писаку....
может краши в онлайне пофиксят а то уже надоело
блин у меня тоже буквально каждые 15 минут, играть вобще невозможно
Такая же проблема была . Ушел на закрытую сессию и проблема пропала. вылеты из за читеров. Есть видео , которое подробно описывает как уйти на закрытую сессию , там довольно много игроков
помогает один файлик в папке с игрой и все.
не из-за читеров это не пиши бред вылетает она в одиночке и на миссиях одинаково
ну так может соизволите написать какой? вам дадут нобелевскую премию
Удаление Rockstar Games Social Club из Red Dead Redemption 2 : случится чудо, если эту хрень полностью удалят вообще отовсюду!
Лучше бы от читеров избавились. Пофиг на их
Главное что деньги гребут лопатами, с ГТА онлайн, а на рдр онлайн им вообще до лампочки, если даже на читеров похер в ГТА 5
Согласно данным Steam Db R* обновляет всё свои тайтлы, скорее всего уберут Social Club, минус поддержка Windows 7.Но не более.
платные сапоги очередные введут или еще сильней испортят баланс в онлайне
Интернет уже взорван?
"удаляет Social Club"
Ооо, это было оченно круто.
Автор написал статью неизвестно зачем, но он её написал!
СУЕТА РАДИ СУЕТЫ!
Интересно что в итоге будет в патче
Эм..а если игра покупалась в Social Club?
Ты мог её купить в лаунчере, а Social Club немного другая тема что распространенная на все платформы
Жду какую-нибудь подставу, ибо на проект забили полностью.
Ой, честно... Пофиг. Прошел на 98 процентов собрав все что можно было собрать. Все кодексы и выполнив все даже самые душные квесты. На золотые медальки прошел компанию. Больше возвращаться в нее точно не буду. Я таким вымотанным себя даже после Секиро не чувствовал. РДР 2 хороша очень сюжетно. Если идти по сюжету, как офигенное кино. Но выходишь в открытый мир и там духота. И прежде, чем говорить, что я не понял игру, то я вам скажу, что я даже видеокарту купил 4080 на замену моей 2080 из-за этой игры. Так что я ее понял, прошел. Но в конце тупанул с одним револьвером, его никак собрать нельзя было. Вот я и не прошел прям на 100-100 процентов. В игре охренительный сюжет и классная Компания и дохрена духоты в открытом мире (Каролинским папугаям особый привет, кто знает тот поймет).
А все потому что в игры нужно играть для души, а не гриндить платины, из за этого и душатся люди, особенно если учесть, что в рдр одна из самых душных платин
Чел выше дело говорит, нахуй вам эти платины, ачивки, как малые дети. Я прошел кампанию, без выбивания каких-то медалек, и получил огромное удовольствие
Улучшенные видяхи нынче понимание игры бустят? Фига игровая аналитика
сюжет, а в чем там сюжет, бандюкам не дают грабить.Срубить бабла и свалит куды нибудь выращивать кукурузу.
Купил rtx 5099 вместо rtx 6097 , перестал понимать Майнкрафт, то делать ? Ну а если честно, тоже не понял, как замена видеокарты помогла в понимании игры ?
Вырежут что-то 100%
А у меня все игры из их убогого лаунчера исчезли)
первый на комп бы
Хочу обнову для консолей и fsr 3 с генерацией на них
губу закати) спасибо за бетатест
Жаль что не обновления для RDO, сюжетная ветвь РДО так и осталась, оборванной на полуслове.
Если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое(с)
В названии два раза может. Вообще не о чём новость. Может быть, а может и не быть. Может на планету в ближайшее времч упадёт астероид а может не упадёт. Всё пошёл писать статью.
А может из-за меньших МГц не запускается rdr2?
Пусть генерацию кадров на Vulkan запилят, на DX12 вроде работает, но на Vulkan играть приятнее ) В остальном менять там нечего.
Вероятно, патч будет доступен всем пользователям? А может не всем что ле?
у меня там 800 голды на черный день лежит =)
Лучше бы на PS5 60кадров прикрутили)))
Нее, забудь. Этого никогда не случится уже.
Не думаю ,что это физически возможно в реалях данного образца игры. Им либо нужно сжать текстуры еще ,но тогда будет качество 11 шакалов из 10. Либо пс5 грейдить. Сам посуди ,чтобы на ПК сделать более менее стабильных 60-80 фпс на высоких-ультра в full hd, тебе уже 3070 нужна,в 2к уже 3080 наверное даже TI,и проц тоже не особо слабый. Это не брать тонну оперативки и норм м2,для хорошей картинки без лагов
Без проблем играл на ультрах,3070 на руках и 2 к монитор-стабильные 60-55 кадров!
Бред не неси
Cyberpunk 2077 которая требовательнее rdr 2 идет в 60fps на ps5 с нормальной графикой 🤡🤡🤡
Какое сжатие текстур? Он имеет ввиду не обновление графики, а просто 60 фпс, как в случае со скайримом на пс5. Чтобы было 60 кадров, нужно просто снять ограничение на 30 фпс. На взломанной пс5 уже есть прога для этого, и рдр 2 по замерам идет просто идеально на пс5 в 4к. В консольных эксклюзивах, так как у разрабов есть все инструменты для настройки графики, в большинстве требовательных для пк играх стабильный фпс, и то, что судя по обзору Digital Foundry некоторые настройки ниже низких, только доказывает это
на гейстейшин 5 обновили? не особо слежу за обновлениями, на пк прошёл, нужно теперь сосноле пройти
Будет ли пиратка?
Пиратка чего? игры ? так давно имеется)
С новым патчем будет ли, спрашиваю
Так и старый взлом играбельный , новый патч тебе ничего особо нового не даст , я про это пишу , ну и не будет взлома, Empress не будет повторно ломать
А что не так с соц. Клубом? Я вообще не в курсе. Иногда захожу в гта5 сюжет совсем не пройден. Просто гоняю на мотоцикле. В рдо и рдр2 та же история. Нафиг сюжет.
Сошил клаб для сюжетки и не нужен. Это как раз сетевая платформа (друзья, банды, фоточки из игры), но сама по себе платформа не особо стабильная и фактически заброшенная самими разрабами
ух ты ветки у елок станут объёмными ,а не плоскими как в Арма, у этого шедевра графики.
Пусть русский язык завезут в свой сырой проект по цене ААА игры.
Пока что, этот пробник игры, не стоит и рубля
Молодец что ты всем высказал свое никому не нужно мнение
А теперь в палату 🤡🤡🤡
Не смешной у тебя юмор 🤡🤡🤡