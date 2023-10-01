Red Dead Redemption 2 стал выглядеть еще лучше благодаря новой версии графического мода

В августе 2022 года мы рассказали вам о проекте Visual Redemption для Red Dead Redemption 2. И сегодня мы рады сообщить, что новая его версия доступна для загрузки.
В настоящее время в этом моде переработаны различные погодные условия, улучшено расстояние между тенями при каждой погоде, уменьшена интенсивность тепловой дымки, улучшено отражение в воде, исправлено расположение луны и многое другое.
Visual Redemption также поставляется с опциональным дополнением, которое сохраняет ванильную атмосферу и освещение, но при этом улучшает тени и другие мелочи. Кроме того, мод поддерживает многопользовательский клиент RedM.
Скачать этот графический мод для Red Dead Redemption 2 можно отсюда. Ниже вы также найдете видеоролик, демонстрирующий улучшенную графику.
Выглядит слишком пластиково
Слишком контрастно
И не интересно
Оригинал по твоему лучше выглядит?
не знаю не играл
Ну тогда это гениально, ты бы еще про ремастер какой-нибудь старой игры сказал что выглядит как то мыльновато, старовато и тд
Или бы уже сразу про оригинал)
Как и ожидалось, просто очередной школоло-решейд.
демонстрирующий улучшенную графику
Лол, даже комменты о плеере потёрли. Сайтодержатели, вы хоть объяснитесь. Каждый раз приходится открывать новую вкладку с ютубом и искать видос там. Ваш плеер жалок, так хоть дайте знать, зачем вы им нас мучаете.
Вот как должен выглядеть игорь за 70$
та она и без так же выглядела
Ничем не отличается от оригинала. Который в свою очередь выглядит невероятно круто до сих пор. А игре 6-й год. С выходом GTA VI, Rockstar снова нагнут игровую индустрию.
Нашли на каком плеере вставлять сравннеие графики)