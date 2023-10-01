Red Dead Redemption 2 стал выглядеть еще лучше благодаря новой версии графического мода ©

В августе 2022 года мы рассказали вам о проекте Visual Redemption для Red Dead Redemption 2. И сегодня мы рады сообщить, что новая его версия доступна для загрузки.

В настоящее время в этом моде переработаны различные погодные условия, улучшено расстояние между тенями при каждой погоде, уменьшена интенсивность тепловой дымки, улучшено отражение в воде, исправлено расположение луны и многое другое.

Visual Redemption также поставляется с опциональным дополнением, которое сохраняет ванильную атмосферу и освещение, но при этом улучшает тени и другие мелочи. Кроме того, мод поддерживает многопользовательский клиент RedM.

Скачать этот графический мод для Red Dead Redemption 2 можно отсюда. Ниже вы также найдете видеоролик, демонстрирующий улучшенную графику.