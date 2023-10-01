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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
9.1 6 616 оценок

Red Dead Redemption 2 стал выглядеть еще лучше благодаря новой версии графического мода

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butcher69
Новости

В августе 2022 года мы рассказали вам о проекте Visual Redemption для Red Dead Redemption 2. И сегодня мы рады сообщить, что новая его версия доступна для загрузки.

В настоящее время в этом моде переработаны различные погодные условия, улучшено расстояние между тенями при каждой погоде, уменьшена интенсивность тепловой дымки, улучшено отражение в воде, исправлено расположение луны и многое другое.

Visual Redemption также поставляется с опциональным дополнением, которое сохраняет ванильную атмосферу и освещение, но при этом улучшает тени и другие мелочи. Кроме того, мод поддерживает многопользовательский клиент RedM.

Скачать этот графический мод для Red Dead Redemption 2 можно отсюда. Ниже вы также найдете видеоролик, демонстрирующий улучшенную графику.

18
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
KOCMOC42

Выглядит слишком пластиково

Слишком контрастно

И не интересно

6
Radish12

Оригинал по твоему лучше выглядит?

1
KOCMOC42 Radish12

не знаю не играл

0
Radish12 KOCMOC42

Ну тогда это гениально, ты бы еще про ремастер какой-нибудь старой игры сказал что выглядит как то мыльновато, старовато и тд

0
Radish12 KOCMOC42

Или бы уже сразу про оригинал)

0
tvunkis1

Как и ожидалось, просто очередной школоло-решейд.

6
zjkjt

демонстрирующий улучшенную графику

2
Faryanit

Лол, даже комменты о плеере потёрли. Сайтодержатели, вы хоть объяснитесь. Каждый раз приходится открывать новую вкладку с ютубом и искать видос там. Ваш плеер жалок, так хоть дайте знать, зачем вы им нас мучаете.

2
Understanding the Truth

Спойлер
1
Twiceasniceasguys

Вот как должен выглядеть игорь за 70$

1
RelexGround

та она и без так же выглядела

1
KYIV_AFU

Ничем не отличается от оригинала. Который в свою очередь выглядит невероятно круто до сих пор. А игре 6-й год. С выходом GTA VI, Rockstar снова нагнут игровую индустрию.

0
ValSpain

Нашли на каком плеере вставлять сравннеие графики)

0