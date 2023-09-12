Red Dead Redemption 2 в тройке лидеров чарта продаж Steam за прошедшую неделю

Valve представила очередной отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 5 по 12 сентября.
Лидером среди игр осталась космическая ролевая игры Starfield, а ей в спину дышит Baldur's Gate 3 и, скорее всего, совсем скоро вернет себе первое место.
Благодаря скидкам в тройке лидеров оказалась великолепная Red Dead Redemption 2 и это прекрасный результат для вестерна.
Несмотря на всю критику, симулятор баскетбола NBA 2K24 очутился на пятом месте, а открытый тест помог PAYDAY 3 прокрасться на восьмое место.
Многие решили после релиза 1 на PS4/Switch перепройти или добраться до 2, собственно сам начал наконец, но спустя ~ 15 часов закинул, слишком медленный темп, игра для тех, у кого в день есть по 3-5 часов на игры, заходить в такие игры на час нет смысла.
тогда ваш выбор дота или кс)
Вполне можно и час поиграть. На выходных и больше. У игры медленный темп, это да. Но к нему оооооочень быстро привыкаешь. Одна сюжетная линия чего только стоит! Её можно сравнить по драме с самим Ведьмаком 3!