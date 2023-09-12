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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
9.1 6 381 оценка

Red Dead Redemption 2 в тройке лидеров чарта продаж Steam за прошедшую неделю

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butcher69
Новости

Valve представила очередной отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 5 по 12 сентября.

Лидером среди игр осталась космическая ролевая игры Starfield, а ей в спину дышит Baldur's Gate 3 и, скорее всего, совсем скоро вернет себе первое место.

Благодаря скидкам в тройке лидеров оказалась великолепная Red Dead Redemption 2 и это прекрасный результат для вестерна.

Несмотря на всю критику, симулятор баскетбола NBA 2K24 очутился на пятом месте, а открытый тест помог PAYDAY 3 прокрасться на восьмое место.

  1. STARFIELD
  2. Baldur's Gate 3
  3. Red Dead Redemption 2
  4. Steam Deck
  5. NBA 2K24
  6. Call of Duty
  7. Armored Core 6: Fires of Rubicon
  8. PAYDAY 3
  9. Grand Theft Auto V
  10. Titanfall 2
11
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Kenn1y

Многие решили после релиза 1 на PS4/Switch перепройти или добраться до 2, собственно сам начал наконец, но спустя ~ 15 часов закинул, слишком медленный темп, игра для тех, у кого в день есть по 3-5 часов на игры, заходить в такие игры на час нет смысла.

1
KANSERVATOR

тогда ваш выбор дота или кс)

0
Народный гейминг

Вполне можно и час поиграть. На выходных и больше. У игры медленный темп, это да. Но к нему оооооочень быстро привыкаешь. Одна сюжетная линия чего только стоит! Её можно сравнить по драме с самим Ведьмаком 3!

0