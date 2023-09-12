Red Dead Redemption 2 в тройке лидеров чарта продаж Steam за прошедшую неделю ©

Valve представила очередной отчёт о продажах в Steam за прошлую неделю с 5 по 12 сентября.

Лидером среди игр осталась космическая ролевая игры Starfield, а ей в спину дышит Baldur's Gate 3 и, скорее всего, совсем скоро вернет себе первое место.

Благодаря скидкам в тройке лидеров оказалась великолепная Red Dead Redemption 2 и это прекрасный результат для вестерна.

Несмотря на всю критику, симулятор баскетбола NBA 2K24 очутился на пятом месте, а открытый тест помог PAYDAY 3 прокрасться на восьмое место.