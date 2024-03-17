Учитель использует Red Dead Redemption 2 для преподавания английского языка в старших классах

Учитель в США использует Red Dead Redemption 2 как творческий способ преподавать английский студентам старших классов. Когда дело доходит до повествования в играх, франшиза Red Dead Redemption полна захватывающих повествований, и этот учитель рассматривал игры как прекрасную возможность научить учеников литературе.
Несмотря на то, что последняя игра серии Red Dead Redemption вышла еще в 2018 году, франшиза остается чрезвычайно популярной. Мало того, что игры наполнены невероятными миссиями и исследованиями, но одна из определяющих особенностей франшизы — привлекательные персонажи и сюжетные линии, созданные Rockstar. Такие персонажи, как Артур Морган, Джон Марстон и Датч ван дер Линде, многими считаются одними из самых хорошо написанных персонажей не только в играх, но и в современном повествовании в целом.
Один особенно креативный учитель средней школы, известный как AnonymousCerealBowl на Reddit, нашел способ создать целый курс, посвященный повествованиям в видеоиграх, используя Red Dead Redemption в качестве основного предмета учебной программы. Курс под названием «Видеоигры как литература» стремится научить студентов важным литературным темам с помощью игр, ориентированных на повествование.
Чтобы получить представление о том, какие игры будут интересны ученикам, учитель, создавший курс , опросил учеников, какие игры будут хорошими источниками для использования, и Red Dead Redemption и Red Dead Redemption 2 победили в опросе. После того, как учитель получил грант на достаточное количество копий обеих игр, класс был дополнен изготовленными на заказ буклетами, созданными учителем, в которых ученики выполняли упражнения, основанные на развитии характера и моральном выборе. Игры Rockstar известны своими эмоциональными моментами, а франшиза Red Dead Redemption наполнена множеством моральных проблем, с которыми важно столкнуться учащимся.
Видеть, как учитель использует видеоигры в качестве способа обучения учеников литературе, действительно вдохновляет. Хотя будущее Red Dead Redemption неясно, предыдущие игры франшизы по-прежнему остаются захватывающими и прекрасно продуманными историями, которые служат отличным материалом для преподавания важных уроков.
Это шикарная идея! Посадил класс за игру и пошёл себе курить. Дети в восторге и самому хорошо. В придачу прослыл новатором и сподвижником ! А вокруг шепчутся; ' да с его уроков палкой не разогнать....талантище! '
ЗЫ ; а сам наверное сидит за кафедрой и Колду лабает.
Ну похвально что тут сказать не то что наши учителя, которые заставляют детей читать никому не нужные книжонки Достоевского и Толстого, нашим учителям литературы после такой новости должно быть стыдно.
Игры всегда должны быть без озвучки и сабов. Тогда быстро инглиш учится.
игры не только в США выпускаются, посмотрю как вы справитесь с визуальными новеллами где одни иероглифы идут.