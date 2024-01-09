В Red Dead Online стартует событие с наградами и испытаниями для натуралистов

Сегодня (9 января) в Red Dead Online должно стартовать новое внутриигровое событие, которое продлится до 5 февраля. В рамках ивента для натуралистов будут доступны различные награды и испытания.

Особенности события:

Карта сокровищ Хилл-Хейвен за продажу одного образца животного;

Черно-серебряный и черный фраки за продажу пяти образцов;

5 феромонов легендарных животных за завершение раунда фото дикой природы;

Скидка 40% на предмет для роли новичка или многообещающего натуралиста за завершение миссии по наблюдению за животными;

Тройные выплаты за продажу рыбы мяснику;

В два раза больше денег, опыта и золота за избранные серии;

В два раза больше денег и опыта за испытание «Убийство диких животных»;

В два раза больше денег и опыта за участие в событии свободного режима Fishing Challenge;

В два раза больше денег и опыта за продажу образцов животных;

В два раза больше денег и опыта за участие в событии свободного режима «Фотографирование дикой природы»;

9–15 января: серия "Контраст";

16–22 января: серия "Хардкорный захват";

30 января – 5 февраля: серия Tumbleweed;

Бесплатный сброс чести, тоник для набора веса и тоник для похудания;

Бесплатный костюм, вдохновленный сообществом, созданный jermainejey;

Скидки на костюмы натуралиста, приманки, удочку, лук и стрелы.

Напомним, недавно мы сообщали о том, как искусственный интеллект сгенерировал фильм в стиле 50-х по мотивам Red Dead Redemption.