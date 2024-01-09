В Red Dead Online стартует событие с наградами и испытаниями для натуралистов

Сегодня (9 января) в Red Dead Online должно стартовать новое внутриигровое событие, которое продлится до 5 февраля. В рамках ивента для натуралистов будут доступны различные награды и испытания.
Особенности события:
- Карта сокровищ Хилл-Хейвен за продажу одного образца животного;
- Черно-серебряный и черный фраки за продажу пяти образцов;
- 5 феромонов легендарных животных за завершение раунда фото дикой природы;
- Скидка 40% на предмет для роли новичка или многообещающего натуралиста за завершение миссии по наблюдению за животными;
- Тройные выплаты за продажу рыбы мяснику;
- В два раза больше денег, опыта и золота за избранные серии;
- В два раза больше денег и опыта за испытание «Убийство диких животных»;
- В два раза больше денег и опыта за участие в событии свободного режима Fishing Challenge;
- В два раза больше денег и опыта за продажу образцов животных;
- В два раза больше денег и опыта за участие в событии свободного режима «Фотографирование дикой природы»;
- 9–15 января: серия "Контраст";
- 16–22 января: серия "Хардкорный захват";
- 30 января – 5 февраля: серия Tumbleweed;
- Бесплатный сброс чести, тоник для набора веса и тоник для похудания;
- Бесплатный костюм, вдохновленный сообществом, созданный jermainejey;
- Скидки на костюмы натуралиста, приманки, удочку, лук и стрелы.
Напомним, недавно мы сообщали о том, как искусственный интеллект сгенерировал фильм в стиле 50-х по мотивам Red Dead Redemption.
Главное не для пидалистов
Любимое дитя, мда
Снег тоже уже оффнули.