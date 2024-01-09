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Red Dead Redemption 2 26.10.2018
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир, Вестерн
9.2 7 842 оценки

В Red Dead Online стартует событие с наградами и испытаниями для натуралистов

Simple Jack

Сегодня (9 января) в Red Dead Online должно стартовать новое внутриигровое событие, которое продлится до 5 февраля. В рамках ивента для натуралистов будут доступны различные награды и испытания.

Особенности события:

  • Карта сокровищ Хилл-Хейвен за продажу одного образца животного;
  • Черно-серебряный и черный фраки за продажу пяти образцов;
  • 5 феромонов легендарных животных за завершение раунда фото дикой природы;
  • Скидка 40% на предмет для роли новичка или многообещающего натуралиста за завершение миссии по наблюдению за животными;
  • Тройные выплаты за продажу рыбы мяснику;
  • В два раза больше денег, опыта и золота за избранные серии;
  • В два раза больше денег и опыта за испытание «Убийство диких животных»;
  • В два раза больше денег и опыта за участие в событии свободного режима Fishing Challenge;
  • В два раза больше денег и опыта за продажу образцов животных;
  • В два раза больше денег и опыта за участие в событии свободного режима «Фотографирование дикой природы»;
  • 9–15 января: серия "Контраст";
  • 16–22 января: серия "Хардкорный захват";
  • 30 января – 5 февраля: серия Tumbleweed;
  • Бесплатный сброс чести, тоник для набора веса и тоник для похудания;
  • Бесплатный костюм, вдохновленный сообществом, созданный jermainejey;
  • Скидки на костюмы натуралиста, приманки, удочку, лук и стрелы.

Напомним, недавно мы сообщали о том, как искусственный интеллект сгенерировал фильм в стиле 50-х по мотивам Red Dead Redemption.

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