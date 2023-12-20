Кажется, в сеть просочились концепт-арты продолжения Red Faction: Guerrilla

Экшен от третьего лица, посвященный исследованию Марса и разрушениям, Red Faction когда-то имел культовый статус, но франшиза не получила новых игр уже больше 10 лет. Последняя игра в серии — Red Faction: Armageddon, вышедшая в 2011 году, практически похоронила её, но у поклонников ещё есть шанс на продолжение. Относительно недавний выход ремастеров ранних частей и знаменитой Red Faction: Guerrilla подарил фанатам надежду на продолжение, а теперь в сети появились более чем реальные намёки на новую игру.

Внимательные пользователи обратили внимание на портфолио одного из художников в студии Deep Silver. Он поделился целой серией проработанных концепт-артов, которые не связаны ни с одной игрой компании и относятся к ещё не анонсированному проекту. Несмотря на то, что изображения не имеют подробного описания, они явно связаны с серией Red Faction.

На связь опубликованных концепт-артов с Red Faction указывают сами изображения. На иллюстрациях показано множество сцен и окружений с культовым молотом, которые хорошо знакомы поклонникам франшизы. Кроме этого, там присутствует изображение логотипа, появлявшегося только в Red Faction: Guerrilla. Предположительно, новая часть серии станет прямым продолжением Red Faction: Guerrilla или своеобразным переосмыслением игры для нового поколения консолей и ПК.