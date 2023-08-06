Игроки Redfall недовольны молчанием разработчиков по поводу пост-релизного контента, несмотря на предыдущие заявления ©

Релиз Redfall представлял собой сплошные ошибки и геймплей, который не понравился большинству игроков. Arkane Austin исправила многие проблемы в следующих хотфиксах, но при этом умолчала о ранее анонсированном пост-релизном контенте. В результате многие преданные игроки Redfall почувствовали себя брошенными студией. Новое сообщение на Reddit, опубликованное в сообществе Xbox Series X, как нельзя лучше отражает мысли пользователей.

Пользователь Redditor u/welshdragon888 утверждает, что Фил Спенсер и Arkane Austin не поддерживают отношения с сообществом после выхода игры. В прошлом креативный директор Arkane Austin Харви Смит в одном из интервью заявил, что Redfall станет самым поддерживаемым проектом после запуска, что вызвало всплеск ажиотажа и побудило многих игроков заплатить дополнительную цену за дополнительные материалы.

Я думаю, что молчание Arkane, Bethesda и Xbox здесь абсолютно оглушительно. Я люблю Xbox и люблю Филла Спенсера, но мы как сообщество должны нести ответственность, когда что-то идет не так, и они не поддерживают свое сообщество, как обещали", - говорится в сообщении на Reddit.

Однако игроки, заплатившие за дополнительный контент, до сих пор ждут каких-либо новостей или обновлений от разработчиков по прошествии трех месяцев с момента его выхода. "Но отсутствие связи и огромное количество времени, которое прошло без каких-либо существенных новостей, просто не устраивает".

Разработчики Redfall обещали дополнительных персонажей для игроков, заплативших больше за издание Bite Back. Для игроков Xbox Series X вроде бы была обещана версия с частотой 60 FPS. Тем не менее, за все три месяца Arkane Austin не выпустила ни одного контентного обновления, и не было никаких заявлений, подтверждающих, что компания вообще работает над каким-либо контентом после запуска игры.

Как минимум, Arkane должна сообщить о своих намерениях в ближайшее время, дать людям информацию о том, чего и когда мы можем ожидать. Затем они должны уложиться в эти сроки, а если нет - нести ответственность.

Все игроки в комментариях согласились с этим утверждением. Некоторые пользователи даже просят Arkane Austin вернуть деньги тем, кто заплатил за дополнительных персонажей, если компания не сможет выпустить пост-релизный контент в будущем. Arkane Austin пока никак не прокомментировала информацию о будущих обновлениях Redfall и ходе работы над обещанным контентом.

Запуск игры от первого лица Microsoft после долгих ожиданий со стороны игровой индустрии был довольно неудачным. До сих пор игра не получила должного распространения, потеряв почти половину игроков всего за несколько дней после выхода. Многие пользователи уже успели покинуть игру, занимаясь истреблением вампиров, а те, кто остался ждать пост-релизного контента и улучшений, были встречены лишь молчанием. Redfall вышла на Xbox Series S, Xbox Series X и ПК 2 мая 2023 года.