Масштабное обновление v1.1 для Redfall привносит в игру множество улучшений ©

Игра с открытым миром Redfall от Arkane Austin начала свое развитие с выходом обновления Redfall v1.1. Это масштабное обновление весом в 32ГБ включает в себя множество улучшений, касающихся геймплея, боя, искусственного интеллекта, окружения, стабильности, мультиплеера, доступности, пользовательского интерфейса, а также устранение множества ошибок.

В официальном сообщении Arkane Austin разработчики выразили благодарность миллионам пользователей, которые путешествовали по коварной, но манящей вселенной Redfall. Признавая монументальность задачи по созданию такой большой игровой площадки, команда признала необходимость постоянных улучшений, которые оперативно устраняются.

Отзывы пользователей высветили значительные области, нуждающиеся в улучшении, включая скорость реакции вражеского ИИ, частоту встреч, эффективность боя вампиров и общую графическую достоверность. Эти важнейшие проблемы нашли свое решение в первом патче, в котором представлены многочисленные постепенные обновления, призванные улучшить впечатления от игры Redfall.

Патч v1.1 заметно увеличивает частоту появления врагов по всему открытому миру. Пользователи снайперских винтовок получат улучшенную видимость прицела. Кроме того, разбиваемое стекло теперь разлетается вдребезги при первом ударе из любого оружия, что добавляет реалистичности окружающей обстановке. С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь, а под спойлером вы найдете еще несколько ключевых правок

Спойлер

Игроки, использующие дополнительные навыки хранения патронов, теперь будут сохранять патроны сверх стандартной емкости оружия на протяжении всех игровых сессий. Существенным изменением является то, что игрокам разрешено непрерывное движение при выполнении атак ближнего боя против врагов. Кроме того, патч добавляет надежность способности Девиндера "Транслокация", особенно при использовании на арене босса "Черное солнце", а также вносит общие исправления и улучшения в миссии. В боевых действиях исправлено несколько случаев невосприимчивости врагов и улучшены атаки ближнего боя вампиров, что увеличивает шанс поразить движущихся игроков. Кроме того, улучшено боевое поведение врагов-культистов и колокольников, а также увеличено время реакции. Значительные улучшения были внесены в навигацию врагов-людей в плане времени анимации и отзывчивости. Спящие вампиры теперь чаще просыпаются от шума, создаваемого игроком, что улучшает общий игровой процесс. Кроме того, были улучшены возможности передвижения врагов по открытой местности в обоих районах, что делает игру более плавной и захватывающей. Обновления окружения дают игрокам больше шансов встретить разнообразных врагов при исследовании открытого мира. Также были значительно улучшены визуальные проблемы на расстоянии, в том числе материалы и корректировки моделей. Общие улучшения обнаружения столкновений и размещения объектов были внесены в оба района. Патч также решает проблемы производительности и стабильности. В нем решена проблема, из-за которой некоторые потоковые текстуры декалей не загружались полностью, и исправлены случаи, когда игроки могли столкнуться с бесконечным экраном загрузки. В патче оптимизированы количество частиц VFX,число излучений и частота спавна для ряда эффектов, что улучшает общий игровой процесс. В многопользовательской игре повышена вероятность того, что в многопользовательских сессиях игроки встретят врагов с особыми характеристиками. Кроме того, были внесены общие улучшения в стабильность и функциональность многопользовательских лобби. Патч v1.1 также улучшает доступность игры, позволяя переназначить левую и правую клавиши движения на левую и правую клавиши со стрелками, что улучшает игру для леворуких игроков. Экранное повествование теперь поддерживает дополнительные пути для критической коммуникации игроков, а также были внесены различные другие улучшения, включая корректировку времени появления субтитров, масштабирование размера текста для иконок Bethesda и улучшение контрастности.

Поскольку разработчики из Arkane Austin продолжают совершенствовать и улучшать Redfall, игроки могут ожидать новых обновлений и улучшений в будущем.