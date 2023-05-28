Redfall покинула топ-50 популярных игр на Xbox ©

Провал последнего приключения, задуманного ребятами, создавшими Prey, Dishonored и Deathloop, настолько велик, что заставил Arkane обратить взор на эпоху после Redfall, начав работу над следующей игрой. Однако усилий компании оказалось недостаточно, чтобы возродить интерес пользователей к вампирскому приключению.



Как видно из раздела сайта Microsoft, посвященного самым играемым играм на Xbox в настоящее время, можно отметить отсутствие Redfall. Вслед за Fortnite, Call of Duty Modern Warfare 2 и Apex Legends, интерес к Redfall снизился и на платформах экосистемы Xbox. Следует, однако, отметить, что на вышеупомянутой веб-странице не приводится никаких показателей количества активных игроков по каждой отдельной игре, что делает невозможным более глубокий анализ этого вопроса. Однако если посмотреть как дела обстоят в Steam, то пиковый ежедневный онлайн колеблется в районе 200 человек.