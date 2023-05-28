Redfall 02.05.2023
4.2 211 оценок

Redfall покинула топ-50 популярных игр на Xbox

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Procy_on
Новости

Провал последнего приключения, задуманного ребятами, создавшими Prey, Dishonored и Deathloop, настолько велик, что заставил Arkane обратить взор на эпоху после Redfall, начав работу над следующей игрой. Однако усилий компании оказалось недостаточно, чтобы возродить интерес пользователей к вампирскому приключению.

Как видно из раздела сайта Microsoft, посвященного самым играемым играм на Xbox в настоящее время, можно отметить отсутствие Redfall. Вслед за Fortnite, Call of Duty Modern Warfare 2 и Apex Legends, интерес к Redfall снизился и на платформах экосистемы Xbox. Следует, однако, отметить, что на вышеупомянутой веб-странице не приводится никаких показателей количества активных игроков по каждой отдельной игре, что делает невозможным более глубокий анализ этого вопроса. Однако если посмотреть как дела обстоят в Steam, то пиковый ежедневный онлайн колеблется в районе 200 человек.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Dark1994

Разработчики сами тестируют то, что сделали? Неужели в студии никому непонятно, что получилось дерьмо?

3
Faradaiz

Она была в топ 50!? У коробки НАСТОЛЬКО все плохо?

1
Mimpro

На фоне ажиотажа выхода новой игры от Arkane, пока люди не увидели в ней все эти недостатки.

0
IY1982

геймпасс же

0
kotasha

Как вообще такая игра могла попасть в топ 50(00

1
XOJIODHbIU

Наиграл 12 часов, прошел первую карту. Местами есть атмосферные локации и задания, но вторая карта даже кажется излишней

-2