Redfall получила хотфикс 1.11 ©

Arkane только что выпустила новое исправление для Redfall. Согласно примечаниям к выпуску, обновление 1.11 содержит исправления ошибок и незначительные улучшения игрового процесса.

Если говорить более подробно, это исправление устраняет проблему, из-за которой взаимодействие с определенными психическими отголосками мешало их повторному воспроизведению во время сеанса. Это также решает проблему, из-за которой успешное уничтожение гнезда не награждало XP в одиночных сессиях.

Исправление 1.11 также устраняет проблему, из-за которой некоторые способности героев не позволяли игрокам делать ставки на Черное солнце. Не только это, но и решение проблемы, из-за которой вампиры не могли правильно преследовать игроков после телепортации в быстрой последовательности.

Arkane также утверждает, что этот патч содержит общие улучшения стабильности игры и функции сохранения.

Как всегда, Steam загрузит это исправление при следующем запуске клиента.