Redfall получила хотфикс 1.11

Arkane только что выпустила новое исправление для Redfall. Согласно примечаниям к выпуску, обновление 1.11 содержит исправления ошибок и незначительные улучшения игрового процесса.
Если говорить более подробно, это исправление устраняет проблему, из-за которой взаимодействие с определенными психическими отголосками мешало их повторному воспроизведению во время сеанса. Это также решает проблему, из-за которой успешное уничтожение гнезда не награждало XP в одиночных сессиях.
Исправление 1.11 также устраняет проблему, из-за которой некоторые способности героев не позволяли игрокам делать ставки на Черное солнце. Не только это, но и решение проблемы, из-за которой вампиры не могли правильно преследовать игроков после телепортации в быстрой последовательности.
Arkane также утверждает, что этот патч содержит общие улучшения стабильности игры и функции сохранения.
Как всегда, Steam загрузит это исправление при следующем запуске клиента.
Пациент мертв. Витаминками его не воскресить...
Я конечно наверное соглашусь, но не стоит недооценивать патчи и апдейты. Стоит вспомнить только No Man's Sky
заброшенных тухлорелизов сотни, а Немужиковое Небо - крайне редкий пример того, что разработчики взялись за ум.
Факт, но не факт что Redfall станет им. Патчи все еще могут сделать игру нормальной. Игра там не так плоха была бы, если бы в ней все работало, как было задумано. Другое дело, что патчи что-то очень тухло выходят.
Да нет на самом деле. Примеров много. Просто, что примеров плохих релизов без особых исправлений еще больше.
ну вот ради интереса - какая игра, будучи полным отстоем на релизе, стала потом популярной и любимой? Обычно правили до "играбельной", а потом забрасывали.
зачем они насилуют труп...
У разрабов есть Франкенштейн, его можно пересобрать в нечто иное, и тогда, может быть, это - станет чем-то.