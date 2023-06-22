Redfall 02.05.2023
4.1 225 оценок

Redfall получила хотфикс 1.11

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monk70
Новости

Arkane только что выпустила новое исправление для Redfall. Согласно примечаниям к выпуску, обновление 1.11 содержит исправления ошибок и незначительные улучшения игрового процесса.

Если говорить более подробно, это исправление устраняет проблему, из-за которой взаимодействие с определенными психическими отголосками мешало их повторному воспроизведению во время сеанса. Это также решает проблему, из-за которой успешное уничтожение гнезда не награждало XP в одиночных сессиях.

Исправление 1.11 также устраняет проблему, из-за которой некоторые способности героев не позволяли игрокам делать ставки на Черное солнце. Не только это, но и решение проблемы, из-за которой вампиры не могли правильно преследовать игроков после телепортации в быстрой последовательности.

Arkane также утверждает, что этот патч содержит общие улучшения стабильности игры и функции сохранения.

Как всегда, Steam загрузит это исправление при следующем запуске клиента.

0
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
VaZZers

Пациент мертв. Витаминками его не воскресить...

2
AlexFullBeast
Пациент мертв. Витаминками его не воскресить...

Я конечно наверное соглашусь, но не стоит недооценивать патчи и апдейты. Стоит вспомнить только No Man's Sky

2
Oscilograf AlexFullBeast

заброшенных тухлорелизов сотни, а Немужиковое Небо - крайне редкий пример того, что разработчики взялись за ум.

0
AlexFullBeast Oscilograf
заброшенных тухлорелизов сотни

Факт, но не факт что Redfall станет им. Патчи все еще могут сделать игру нормальной. Игра там не так плоха была бы, если бы в ней все работало, как было задумано. Другое дело, что патчи что-то очень тухло выходят.

а Немужиковое Небо - крайне редкий пример того, что разработчики взялись за ум.

Да нет на самом деле. Примеров много. Просто, что примеров плохих релизов без особых исправлений еще больше.

-1
Oscilograf AlexFullBeast

ну вот ради интереса - какая игра, будучи полным отстоем на релизе, стала потом популярной и любимой? Обычно правили до "играбельной", а потом забрасывали.

0
Oscilograf

зачем они насилуют труп...

0
SoRaS3

У разрабов есть Франкенштейн, его можно пересобрать в нечто иное, и тогда, может быть, это - станет чем-то.

0