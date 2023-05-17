Redfall продолжает пробивать дно по онлайну в Steam, приближаясь к двузначным значениям

В Redfall играет шокирующе мало игроков для многопользовательской ААА-игры, которой едва исполнилось две недели.
Вышедшая 2 мая Redfall - последняя игра от ветеранов индустрии из Arkane Studios, принадлежащей дочерней компании Microsoft ZeniMax Media. Хотя большая часть каталога разработчика состоит из таких признанных критиками игр, как Dishonored и Prey, Redfall дебютировала как одна из самых низкорейтинговых игр в Steam за все время. Плохой прием критиков совпал с неудовлетворительными продажами, на которые, вероятно, дополнительно повлиял релиз игры в тот же день на Xbox Game Pass.
И если количество игроков в день запуска Redfall и так было плохой новостью для игры, то нынешняя информация показывает, что база игроков упала до нового минимума. Согласно данным SteamDB, пик Redfall на 16 мая - 376 одновременных игроков, который на 8 мая был еще около тысячи игроков. Судя по первым 15 дням на рынке, Redfall в настоящее время находится на пути к тому, чтобы опуститься ниже 200 ежедневных игроков к концу месяца, а там и до двузначных цифр недалеко.
Для сравнения, в The Witcher 2: Assassin's of Kings, игре 2011 года, пик одновременных игроков на 16 мая составил 582 игрока. Gothic 3 2006 года, достигла пика в 630 одновременных игроков в Steam в тот же день. Для более прямого сравнения, в Dishonored от Arkane 11-летней давности было 560 одновременно активных игроков за последние 24 часа. Фактически, все игры разработчика, выпущенные за последнее десятилетие, за исключением Wolfenstein: Youngblood за этот период было больше ежедневных игроков в Steam, чем в Redfall.
Учитывая, что проблемный кооперативный шутер также доступен на Xbox Series X/S и входит в каталог Xbox Game Pass, Steam, скорее всего, является самой маленькой платформой в плане популярности. Однако эти новые данные все еще рисуют мрачную картину для недавно вышедшей ААА-игры, которая провела годы в разработке и в значительной степени ориентирована на мультиплеер. Хотя Arkane ранее заявляла, что у нее есть амбициозные планы относительно контента Redfall после запуска, вполне вероятно, что на ее решимость поддерживать игру повлияет ее слабый прием и падающая популярность.
В то же время, разработчик Redfall уже начал работу над своей следующей игрой. Хотя об этом таинственном проекте известно не так много, неудачный дебют Redfall позволяет предположить, что грядущая игра Arkane может ознаменовать возвращение к однопользовательскому опыту с элементами RPG, которым так славится разработчик.
Так если изначально выпускают труп который не пинал разве что ленивый,что ещё можно ожидать,печально только что это поделие от Арканов и при чём это же не первый их косяк (я от Deathloop ещё не отошёл и тут они новый удар наносят),были бы это какие то другие разрабы да и хрен с ним,я бы даже внимание не обратил на эту игру.
У арканов две студии - большая основная европейская,разрабатывающая все игры и второстепенная техасская,маленькая и до этого разработавшая только Pray,потратив на это вагон времени,основное время работая просто поддержкой.Redfall разработали как раз они,при этом времени потратив всего ничего,майки,после покупки студии велели слить проект задолго до готовности,не дав времени доделать даже основной сюжет.
Меня как то не особо заботит сколько у них студий,факт в том что раньше они выпускали отличные,уникальные игры которые я с удовольствием покупал,сейчас они выпускают какой то шлак который даже с торрента нет ни какого желания качать.
ХАХАХАХАХАХАХАХ, ну было же очевидно что игра полная херня с самого анонса, клоуны которые защищают эту блевоту ваши оправдания.
Redfail
Как так? Фил лично извинился. А так жаль, Аркейн вынуждены делать это г, когда мелкомягкие могли бы им дать Дисоноред 3, Темного Мессию или купить права на Систем Шок.
У Аркейн две студии, эту парашу делала как раз вторая, которая по обьявлениям в газете набрана, основная студия делает еще не анонсированный проект!
Что с ней не так?
Ну там много косяков, начиная с плохого технического состояния, заканчивая скучным геймплеем, но самое главное пустой открытый мир и совершенно тупая система заданий - тебе дают квесты на другой конец карты и ты идёшь минут 10... Просто идёшь и ничего не происходит - ты можешь встретить по пути врагов, одну две пачки, а можешь и нет... И как бы каких то секретов или сюрпризов по пути тоже не будет - ты просто будешь идти, чтобы пострелять 5 минут и снова идти...
а ты поиграй... игра норм - лучшая от Аркейн
один из самых ярких примеров - стелс, где противники обезвреживаются буквально ударом рукой в жопу
Да делайте уже Дисхоноред 3!! От вас весь мир хочет серию Дисхоноред, а не эти высеры типа дезлупа или редфейла, или скучного УГ в виде прей
Троллить ты не умеешь, надо заодно обосрать дисонорд, типа 2 части мультяшного высера, и орать про возвращение темного мессии. Или и его воткнуть и вякать про возвращение аркс фаталис.
А можешь посоветовать хотя бы ещё несколько подобных игр,и что бы они были сделаны на таком же уровне,в такое "УГ" я бы с удовольствием поиграл.