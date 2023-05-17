Redfall продолжает пробивать дно по онлайну в Steam, приближаясь к двузначным значениям ©

В Redfall играет шокирующе мало игроков для многопользовательской ААА-игры, которой едва исполнилось две недели.



Вышедшая 2 мая Redfall - последняя игра от ветеранов индустрии из Arkane Studios, принадлежащей дочерней компании Microsoft ZeniMax Media. Хотя большая часть каталога разработчика состоит из таких признанных критиками игр, как Dishonored и Prey, Redfall дебютировала как одна из самых низкорейтинговых игр в Steam за все время. Плохой прием критиков совпал с неудовлетворительными продажами, на которые, вероятно, дополнительно повлиял релиз игры в тот же день на Xbox Game Pass.

И если количество игроков в день запуска Redfall и так было плохой новостью для игры, то нынешняя информация показывает, что база игроков упала до нового минимума. Согласно данным SteamDB, пик Redfall на 16 мая - 376 одновременных игроков, который на 8 мая был еще около тысячи игроков. Судя по первым 15 дням на рынке, Redfall в настоящее время находится на пути к тому, чтобы опуститься ниже 200 ежедневных игроков к концу месяца, а там и до двузначных цифр недалеко.

Для сравнения, в The Witcher 2: Assassin's of Kings, игре 2011 года, пик одновременных игроков на 16 мая составил 582 игрока. Gothic 3 2006 года, достигла пика в 630 одновременных игроков в Steam в тот же день. Для более прямого сравнения, в Dishonored от Arkane 11-летней давности было 560 одновременно активных игроков за последние 24 часа. Фактически, все игры разработчика, выпущенные за последнее десятилетие, за исключением Wolfenstein: Youngblood за этот период было больше ежедневных игроков в Steam, чем в Redfall.

Учитывая, что проблемный кооперативный шутер также доступен на Xbox Series X/S и входит в каталог Xbox Game Pass, Steam, скорее всего, является самой маленькой платформой в плане популярности. Однако эти новые данные все еще рисуют мрачную картину для недавно вышедшей ААА-игры, которая провела годы в разработке и в значительной степени ориентирована на мультиплеер. Хотя Arkane ранее заявляла, что у нее есть амбициозные планы относительно контента Redfall после запуска, вполне вероятно, что на ее решимость поддерживать игру повлияет ее слабый прием и падающая популярность.

В то же время, разработчик Redfall уже начал работу над своей следующей игрой. Хотя об этом таинственном проекте известно не так много, неудачный дебют Redfall позволяет предположить, что грядущая игра Arkane может ознаменовать возвращение к однопользовательскому опыту с элементами RPG, которым так славится разработчик.