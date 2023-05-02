Тесты производительности Redfall на "народных" видеокартах показывают проблемы с оптимизацией

Разработчики из Arkane Studios, который подарили нам замечательные Prey и Dishonored, сегодня выпустили свой новый проект — кооперативный шутер Redfall про вампиров. Несмотря на долгий этап разработки и многочисленные переносы новинку не смогли отполировать до нужного уровня. Недавно опубликованные тексты производительности Redfall показывают знакомые проблемы современных релизов.
Тест производительности Redfall на GTX 1060:
Как показывает анализ, Redfall в целом неплохо работает на бюджетной GTX 1060. На низких и средних настройках игра показывает 50-60 FPS, что является отличным результатом для современной игры и видеокарты подробного уровня. Производительность заметно снижается только при использовании высоких параметров графики и выше, хотя для кооперативного шутера визуальная часть не является обязательной составляющей. Несмотря на хорошие показатели Redfall все же вызывает беспокойство. На тестах производительности можно заметить необоснованное снижение производительности в самые разные моменты. Например, на отметке 0:58 в представленном выше видео счетчик кадров внезапно опускается с 55 FPS до 39 FPS. И такие просадки кадров встречаются часто независимо от конфигурации ПК и настроек игры.
Тест производительности GTX 1050 Ti:
Тест производительности RTX 4070:
Redfall доступна для игры на ПК Xbox Series S|X. Проект входит в каталог подписки Game Pass.
ну на народной1060 на эпичных настройках за 40 кадров на старте это не плохо. другой вопрос что там графоний так себе. и нечему видюхи грузить.
Я так понимаю 2023 год - год искусственного повышения системных требования. Графика игры 2014-2015 года,а на ртх 4070 в 2к с длсс чуть выше 60 фпс....
Ну, имхо никто и не ожидал хорошей оптимизации. Но и игра в целом-то то ещё г*овнище, созданное с одной целью: удовлетворить больших боссов. Игры Аркейн не собирали большие цифры онлайна, по выручке тоже были провальными, надо было привлекать новых игроков и много. Что делать? Конечно же АААААААААААА-кооп-дpoчильню для малолетних любителей бездумно палить во всё, что движется... Т.к. студия специализируется на другом жанре, я не удивлён, что у них ничего не получилось. Как бы вообще не прикрыли челов после такого.
Даже если они исправят проблемы с оптимизацией, это игре все равно не поможет через полгода будут раздавать бесплатно или со скидкой в 75%
да не на 1060 на ультах 40 фпс получить это норм- ни как в тлоу 11- 30 фпс
100%
Игры равняют по бомжатской 1060 в 2023 году, это даже не смешно уже!
У меня теперь 4080 ))))))))
Это для нищебродов! Готовься настройки понижать! Нормальные пацанчики в такие шедевры современности как Рэд Фолл минимум на слае из двух 4090 гоняют! Ну что бы точно всё потянуло!
пацанчики врут, 4090 не поддерживает sli
Похоже 4080 уже морально устарела, судя по современным релизам
Народная карта нынче, судя по стате Стима, это 3060. А 1060 это хлам семилетней давности, уже давно приравненный к офисным затычкам.
судя по судя нет, так как там 1650 на первом месте ну это судя по стате
Там CS GO и Дотка половина онлайна всего стима, затычка 1650 как раз для них!