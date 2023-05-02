Тесты производительности Redfall на "народных" видеокартах показывают проблемы с оптимизацией ©

Разработчики из Arkane Studios, который подарили нам замечательные Prey и Dishonored, сегодня выпустили свой новый проект — кооперативный шутер Redfall про вампиров. Несмотря на долгий этап разработки и многочисленные переносы новинку не смогли отполировать до нужного уровня. Недавно опубликованные тексты производительности Redfall показывают знакомые проблемы современных релизов.

Тест производительности Redfall на GTX 1060:

Как показывает анализ, Redfall в целом неплохо работает на бюджетной GTX 1060. На низких и средних настройках игра показывает 50-60 FPS, что является отличным результатом для современной игры и видеокарты подробного уровня. Производительность заметно снижается только при использовании высоких параметров графики и выше, хотя для кооперативного шутера визуальная часть не является обязательной составляющей. Несмотря на хорошие показатели Redfall все же вызывает беспокойство. На тестах производительности можно заметить необоснованное снижение производительности в самые разные моменты. Например, на отметке 0:58 в представленном выше видео счетчик кадров внезапно опускается с 55 FPS до 39 FPS. И такие просадки кадров встречаются часто независимо от конфигурации ПК и настроек игры.

Тест производительности GTX 1050 Ti:

Тест производительности RTX 4070:

Redfall доступна для игры на ПК Xbox Series S|X. Проект входит в каталог подписки Game Pass.