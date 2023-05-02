Redfall 02.05.2023
5.3 114 оценок

Тесты производительности Redfall на "народных" видеокартах показывают проблемы с оптимизацией

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Gutsz
Новости

Разработчики из Arkane Studios, который подарили нам замечательные Prey и Dishonored, сегодня выпустили свой новый проект — кооперативный шутер Redfall про вампиров. Несмотря на долгий этап разработки и многочисленные переносы новинку не смогли отполировать до нужного уровня. Недавно опубликованные тексты производительности Redfall показывают знакомые проблемы современных релизов.

Тест производительности Redfall на GTX 1060:

Как показывает анализ, Redfall в целом неплохо работает на бюджетной GTX 1060. На низких и средних настройках игра показывает 50-60 FPS, что является отличным результатом для современной игры и видеокарты подробного уровня. Производительность заметно снижается только при использовании высоких параметров графики и выше, хотя для кооперативного шутера визуальная часть не является обязательной составляющей. Несмотря на хорошие показатели Redfall все же вызывает беспокойство. На тестах производительности можно заметить необоснованное снижение производительности в самые разные моменты. Например, на отметке 0:58 в представленном выше видео счетчик кадров внезапно опускается с 55 FPS до 39 FPS. И такие просадки кадров встречаются часто независимо от конфигурации ПК и настроек игры.

Тест производительности GTX 1050 Ti:

Тест производительности RTX 4070:

Redfall доступна для игры на ПК Xbox Series S|X. Проект входит в каталог подписки Game Pass.

ПК Производительность
3
15
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Комментарии: 15
Ваш комментарий
морковняк

ну на народной1060 на эпичных настройках за 40 кадров на старте это не плохо. другой вопрос что там графоний так себе. и нечему видюхи грузить.

4
Gualtieri

Я так понимаю 2023 год - год искусственного повышения системных требования. Графика игры 2014-2015 года,а на ртх 4070 в 2к с длсс чуть выше 60 фпс....

3
CAN I HABE PIZZA PLS

Ну, имхо никто и не ожидал хорошей оптимизации. Но и игра в целом-то то ещё г*овнище, созданное с одной целью: удовлетворить больших боссов. Игры Аркейн не собирали большие цифры онлайна, по выручке тоже были провальными, надо было привлекать новых игроков и много. Что делать? Конечно же АААААААААААА-кооп-дpoчильню для малолетних любителей бездумно палить во всё, что движется... Т.к. студия специализируется на другом жанре, я не удивлён, что у них ничего не получилось. Как бы вообще не прикрыли челов после такого.

1
agula98

Даже если они исправят проблемы с оптимизацией, это игре все равно не поможет через полгода будут раздавать бесплатно или со скидкой в 75%

1
jax baron

да не на 1060 на ультах 40 фпс получить это норм- ни как в тлоу 11- 30 фпс

1
Комментарий удален
PeacefulCaspian

100%

1
sinmaxxx
-1
Well-offZin

Игры равняют по бомжатской 1060 в 2023 году, это даже не смешно уже!

-9
1barac9U7ada7

У меня теперь 4080 ))))))))

-11
Feliskotta

Это для нищебродов! Готовься настройки понижать! Нормальные пацанчики в такие шедевры современности как Рэд Фолл минимум на слае из двух 4090 гоняют! Ну что бы точно всё потянуло!

2
Helix8 Feliskotta

пацанчики врут, 4090 не поддерживает sli

1
Andrew D

Похоже 4080 уже морально устарела, судя по современным релизам

0
Koraho

Народная карта нынче, судя по стате Стима, это 3060. А 1060 это хлам семилетней давности, уже давно приравненный к офисным затычкам.

-11
agula98
Народная карта нынче, судя по стате Стима, это 3060.

судя по судя нет, так как там 1650 на первом месте ну это судя по стате

1
Well-offZin agula98

Там CS GO и Дотка половина онлайна всего стима, затычка 1650 как раз для них!

0