Reigns: Three Kingdoms выйдет на Switch и ПК 11 января

Издатель Devolver Digital и разработчик Nerial выпустят Reigns: Three Kingdoms для Switch и ПК в Steam 11 января, сообщили компании.

Reigns: Three Kingdoms впервые была запущена для iOS в App Store и Android в Google Play 29 ноября 2022 года исключительно для подписчиков Netflix.

Проведите военные переговоры, женитесь, чтобы укрепить союзы, и набирайте солдат для участия в пошаговых карточных сражениях в этой исторической эпопее.

Вдохновленная любимым китайским эпосом «Роман трех королевств», эта игра переносит игроков в бурные последние годы династии Хань. Игроки столкнутся со многими фракциями, войнами и героями саги, пролистывая их, чтобы принимать важные решения, объединяться с нужной армией в нужное время, получать власть и многое другое.

Откройте для себя новые способы насладиться уникальной карточной механикой этой франшизы, раскрывая множество секретов обширной сюжетной линии, применяя стратегию в пошаговых сражениях и сталкиваясь с множеством неожиданных мини-игр.