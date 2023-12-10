Атмосферная приключенческая игра cо строительством Reka выйдет в раннем доступе Steam во втором квартале 2024 года

Лондонский издатель инди-игр Fireshine Games и берлинский разработчик инди-игр Emberstorm Entertainment сообщили, что их атмосферная приключенческая игра от третьего лица cо строительством Reka выйдет на ПК в ранннем доступе Steam во втором квартале 2024 года.

Reka — это атмосферное приключение от третьего лица, в котором вы играете за славянскую ведьму, путешествующую по стране с избушкой на курьих ножках.

Путешествуйте по очаровательной местности в этой смеси исследования, крафта и ролевой игры, опираясь на природу, духов и сельскую местность вокруг вас, чтобы развить могущественную магию и найти свой путь в мире.

Постройте и обустройте свой зачарованный коттедж, добавив в него дополнительные комнаты, предметы и сувениры, которые вы найдете в своем путешествии, и получите полную свободу творчества, чтобы спроектировать свой прогулочный дом по своему усмотрению.

При запуске раннего доступа Reka представит пролог и вступительную главу игры, где игроки смогут сделать свои первые шаги в качестве ведьмы-ученицы и начать строить, настраивать и украшать свой коттедж на куриных ножках.