Представлен новый геймплейный трейлер экшена The Relic: First Guardian

Во время IGN Fan Fest разработчики из Project Cloud Games показали новый геймплейный трейлер The Relic: First Guardian. Видео демонстрирует эффектные бои с насыщенной цветовой гаммой и обилием частиц, создавая впечатляющее зрелище.
Графика, анимации и дизайн персонажей выглядят впечатляюще, а сам геймплей обещает быть динамичным и продуманным. Главный герой владеет разными видами оружия и может наносить мощные заряженные удары, сражаясь с мрачными и опасными противниками.
The Relic: First Guardian — это soulslike-игра в сеттинге тёмного фэнтези. Действие разворачивается в умирающем королевстве Арсилтус, поглощённом пустотой. Игроку предстоит отправиться в путешествие в роли последнего хранителя, чтобы найти осколки древней реликвии и попытаться спасти мир.
Опять сососасалик?
Как будто, что-то плохое. Каждому своё. Кому-то не нравятся шутеры, кому-то не нравятся стратегии, кому-то не нравятся рогалики и прочее...
Мода такая пошла. Если будет вменяемая история, а не "развлеки себя сам" после вступительной части, то - по чему бы и нет. Игра вроде, как соло и уже подзадолбали бездушные клоны дс с открытым миром и "точками интереса".
Я не прощу сосалики за то что убили жанр слэшэр.
Плохое в том, что кроме Миядзаки и его студии, мало кто способен сделать действительно годный сосалик, а не индюшиный клон
Есть такое. Последнее, из толкового, играл в DMC-5 и продолжением не пахнет. Есть игры с определением этого жанра, но они в изометрии с элементами метроидвании...то есть = бесконечны, либо "сесионки"
Как же зaeбали souls-like игры. Дайте хоть что-то новое с раслечёнкой и без огромных eбак в кой-то веке, а.
Слишком сложно. А соулслайки на коленке даже 2.5 китайца могут за недельку наклепать - формула простая и незатейливая. Другое дело, что уровня игр от Миядзаки так они один лайк и не дотянул.
Как же бесят эти сосалкилайки, дерьмо на дерьме.
Шлак
Очередной бич игровой индустрии
Очередная соулслайк дрочильня...Нет я понимаю что жанр в целом популярен и есть устойчивая фанбаза у таких игр, ничего против не имею как говориться. Но я все-же думал что она не настолько велика чтобы клепать столько сосаликов, при этом для казуалычей нормальных синглов хрен да маленько выходит, в основном всякий трэш в виде SW Outlaws да диснеевской Драгонаги.
Хм, выглядит неплохо, боевка похожа на элден ринг, а освещение в лесу на ведьмака 3)
Не надоело жрать очередной соулслаик калл
Почему кал то? Игра ещё не вышла.
Потому-что сосалик. Это априори кал.
соус... ну, так-то имеет место быть, но вот это "поглощенном пустотой" не относилось бы к геймплею...
примерную дату выхода хотя бы назвали