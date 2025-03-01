Представлен новый геймплейный трейлер экшена The Relic: First Guardian

Во время IGN Fan Fest разработчики из Project Cloud Games показали новый геймплейный трейлер The Relic: First Guardian. Видео демонстрирует эффектные бои с насыщенной цветовой гаммой и обилием частиц, создавая впечатляющее зрелище.

Графика, анимации и дизайн персонажей выглядят впечатляюще, а сам геймплей обещает быть динамичным и продуманным. Главный герой владеет разными видами оружия и может наносить мощные заряженные удары, сражаясь с мрачными и опасными противниками.

The Relic: First Guardian — это soulslike-игра в сеттинге тёмного фэнтези. Действие разворачивается в умирающем королевстве Арсилтус, поглощённом пустотой. Игроку предстоит отправиться в путешествие в роли последнего хранителя, чтобы найти осколки древней реликвии и попытаться спасти мир.