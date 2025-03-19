Relictor - конструктор юнитов уже в следующем обновлении

Концепция грядущего обновления кардинально изменит текущий баланс игры, добавив в него элементы хаотичного творчества. Теперь игроки, а также другие базы, смогут собирать юниты буквально из всего, что найдут на поле боя. Каждая победа, каждая оставленная без присмотра деталь станет возможностью для укрепления армии, создания уникальных боевых машин и нестандартных тактических решений.

Но самое интересное – это не только свобода сборки, но и новые экономические механики. Найденные или добытые модули можно будет не просто использовать в бою, но и обменивать, продавать, скупать у других баз, а также разбирать на ресурсы для дальнейшего производства. Таким образом, на поле боя появится целая экономика, основанная на запчастях и технологиях, а игроки получат больше стимулов налаживания дипломатических каналов с целью торговли.