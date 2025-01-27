Relictor обновлён до версии v0.7

Первое огромное обновление в этом году! Relictor v0.7
И вот что нового:
- Глава 2, локация Тундра и продолжение сюжета. Хотя первая глава рассчитана примерно на час игры, вторая может занять немного больше или немного меньше. Конечно много факторов влияют на скорость прохождения и удача в том числе)
- Более крутой искусственный интеллект с некими чертами, влияющими на поведение юнита. Черты выдаются случайным образом при постройке и могут выдаваться при получении новых уровней.
Эти особенности можно вживлять при экспорте через банк сущности. Однако теперь после изъятия сущности, глайдер донор само-уничтожается. Черты могут кардинально менять поведение юнита и могут быть трёх типов, положительные, нейтральные и отрицательные. Общее количество около 80 шт.
- Более крутая графика и ещё больше противников на местности, более сочная картинка и при этом прибавка к FPS. Это значит игру можно будет запускать возможно на древнем железе. На каком конкретно трудно сказать. Минимальная конфигурация имеющаяся под рукой у нас это процессор i5 2500 и видеокарта GTX750 с оперативной памятью 8GB и при этом стабильные 60 FPS на средних настройках.
- Добавлена возможность моддинга. "Data/Mods" Папка Default, как пример, однако изменение файлов в этой папке приведёт к изменениям в игре. Можно продублировать папку Default, назвать по своему, например - "MyMod" или "Mod_MegaModder", содержимое будет импортировано совместно с содержимым других модов. На данный момент можно делать перевод под любой язык и например работать с озвучкой, поскольку озвучка использует те-же идентификаторы текста, что и сам текст.
- Была проведена огромная работа над акустической атмосферой.
- Была проведена огромная работа над "мыслями юнитов", вы же знаете, что юниты у нас мыслят, ставят себе цели, реализуют идеи? И это делают не только юниты игрока...
- Была проведена работа над UI
- многое другое.
Примечание:
Обновление игры обнулит сохранения.
видел в стиме - невнятный выживач с всратым графоном и унылым геймплеем в состоянии глубокой альфы