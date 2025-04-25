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Relictor 26.07.2024
Экшен, Стратегия, Инди, Научная фантастика
5.7 15 оценок

Relictor получает крупное обновление "Искатель"

FataII FataII

Вышло крупное, именное обновление Relictor v0.8 «Искатель», улучшающее игру сразу по множеству направлений. Это и переработанная графика, и новые игровые механики, и расширенные возможности для тактики, творчества и выживания.

Главное нововведение — Конструктор юнитов, позволяющий создавать бойцов из модулей, найденных в аномалиях или купленных у фракций. Сборка теперь не просто подбор деталей — это проектирование с учётом уникальных «черт», влияющих на поведение, силу и слабости каждого юнита. Сочетания модулей открывают простор для экспериментов, а редкие артефакты делают охоту за трофеями особенно захватывающей.

Мир игры стал ещё живее: появились разрушаемые объекты, динамическая вода, улучшенное освещение и насыщенное звуковое окружение. Теперь день и ночь ощущаются не только визуально, но и акустически, а каждое действие игрока оставляет след.

Обновилась и система взаимодействия с фракциями — торговля стала гибкой и динамичной. Ассортимент постоянно меняется, а у каждой фракции — свои уникальные предложения. Это делает визиты к ним по-настоящему значимыми.

Поддержка новых языков, улучшенный интерфейс и расширенный арсенал дополняют картину. А для тех, кто ищет вызов — обновлённый режим выживания и настраиваемая сложность, напрямую влияющая на прогресс.

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