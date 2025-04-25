Relictor получает крупное обновление "Искатель"

Вышло крупное, именное обновление Relictor v0.8 «Искатель», улучшающее игру сразу по множеству направлений. Это и переработанная графика, и новые игровые механики, и расширенные возможности для тактики, творчества и выживания.

Главное нововведение — Конструктор юнитов, позволяющий создавать бойцов из модулей, найденных в аномалиях или купленных у фракций. Сборка теперь не просто подбор деталей — это проектирование с учётом уникальных «черт», влияющих на поведение, силу и слабости каждого юнита. Сочетания модулей открывают простор для экспериментов, а редкие артефакты делают охоту за трофеями особенно захватывающей.

Мир игры стал ещё живее: появились разрушаемые объекты, динамическая вода, улучшенное освещение и насыщенное звуковое окружение. Теперь день и ночь ощущаются не только визуально, но и акустически, а каждое действие игрока оставляет след.

Обновилась и система взаимодействия с фракциями — торговля стала гибкой и динамичной. Ассортимент постоянно меняется, а у каждой фракции — свои уникальные предложения. Это делает визиты к ним по-настоящему значимыми.

Поддержка новых языков, улучшенный интерфейс и расширенный арсенал дополняют картину. А для тех, кто ищет вызов — обновлённый режим выживания и настраиваемая сложность, напрямую влияющая на прогресс.