Анонсирован новый футбольный симулятор Rematch - наконец что-то интересное в жанре

Футбольный симулятор от разработчиков игры про боевые искусства? Почему бы и нет. Анонсирован Rematch — необычный взгляд на привычный вид спорта от создателей Sifu.

Rematch предлагает свежий взгляд на футбол с захватывающим действием от третьего лица, игровым процессом на основе навыков "персонажей" и напряженными мультиплеерными битвами. Объединяйтесь с друзьями и отбирайте мяч, ведите его, цельтесь и стреляйте, чтобы победить в динамичных матчах 5 на 5, где каждое движение имеет значение.

Разработчики описывают Rematch как аркадный симулятор, который превращает стандартные для футбола "финты" в умения, что добавляет дополнительной динамики происходящему. Игры выходит уже летом 2025 года, и наверняка понравится тем, кто устал от обычных спортивных симуляторов.