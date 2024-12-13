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Rematch Лето 2025
Мультиплеер, Спорт, Футбол, От третьего лица
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Анонсирован новый футбольный симулятор Rematch - наконец что-то интересное в жанре

GRAF_RAGE
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Футбольный симулятор от разработчиков игры про боевые искусства? Почему бы и нет. Анонсирован Rematch — необычный взгляд на привычный вид спорта от создателей Sifu.

Rematch предлагает свежий взгляд на футбол с захватывающим действием от третьего лица, игровым процессом на основе навыков "персонажей" и напряженными мультиплеерными битвами. Объединяйтесь с друзьями и отбирайте мяч, ведите его, цельтесь и стреляйте, чтобы победить в динамичных матчах 5 на 5, где каждое движение имеет значение.

Разработчики описывают Rematch как аркадный симулятор, который превращает стандартные для футбола "финты" в умения, что добавляет дополнительной динамики происходящему. Игры выходит уже летом 2025 года, и наверняка понравится тем, кто устал от обычных спортивных симуляторов.

-6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Digambara

На денди помню футбол со скиллами вот это топовый футбольчик был =)

0
daimon_pg

о да =)))
кстати в стиме есть игра от них river city super sports challenge

-1
BabyDontHurtMe

Ну тут нет физики мяча как в той же rocket league... зачем это нужно?

0
Пользователь ВКонтакте

"Убойный футбол" будет? // Олег Воронкин

0
Alex_Tero
Rematch — сетевой многопользовательский симулятор футбола

Всё понятно, сразу мимо! Без одиночного режима не интересует.

0
211186

О нет🤦🏻‍♂️Все эти заряженные огненные мячи, рвущие сетку на воротах🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

-1