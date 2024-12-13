Анонсирован новый футбольный симулятор Rematch - наконец что-то интересное в жанре

Футбольный симулятор от разработчиков игры про боевые искусства? Почему бы и нет. Анонсирован Rematch — необычный взгляд на привычный вид спорта от создателей Sifu.
Rematch предлагает свежий взгляд на футбол с захватывающим действием от третьего лица, игровым процессом на основе навыков "персонажей" и напряженными мультиплеерными битвами. Объединяйтесь с друзьями и отбирайте мяч, ведите его, цельтесь и стреляйте, чтобы победить в динамичных матчах 5 на 5, где каждое движение имеет значение.
Разработчики описывают Rematch как аркадный симулятор, который превращает стандартные для футбола "финты" в умения, что добавляет дополнительной динамики происходящему. Игры выходит уже летом 2025 года, и наверняка понравится тем, кто устал от обычных спортивных симуляторов.
На денди помню футбол со скиллами вот это топовый футбольчик был =)
о да =)))
кстати в стиме есть игра от них river city super sports challenge
Ну тут нет физики мяча как в той же rocket league... зачем это нужно?
"Убойный футбол" будет? // Олег Воронкин
Всё понятно, сразу мимо! Без одиночного режима не интересует.
О нет🤦🏻♂️Все эти заряженные огненные мячи, рвущие сетку на воротах🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️