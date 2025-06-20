Футбольная игра Rematch от разработчиков Sifu привлекла 1 миллион игроков

Rematch, яркая новая соревновательная футбольная игра от разработчика Sifu Sloclap, стала настоящим хитом, охватив более 1 миллиона игроков в первый день. В это число входят те, кто купил игру и опробовал ее через Xbox Game Pass Ultimate.
Sloclap поделились новостями в пятницу, а также пообещали продолжить улучшать и исправлять игру. Однако если посмотреть на общедоступные данные о количестве игроков, то это не будет большим сюрпризом.
Данные Rematch на SteamDB показали, что 92 841 человек играли в Rematch одновременно только в Steam 19 июня. Это сильный старт для новой многопользовательской игры. Для сравнения, недавно выпущенный кооперативный шутер FBC: Firebreak от Remedy Entertainment достиг пика всего в 1 992 одновременных игроков, согласно SteamDB.
Rematch доступна для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
Раза в 3 душнее Рокет Лиги. Неткод не позволяет играть точно и давать пасы. В условиях того хаоса что творится на поле это почти невозможно. Так как нет правил, люди делают что хотят и играют как хотят, а значит луз-стрики растянутся на десятки матчей. Управление в целом не удобное, а на вратаре вообще супер неудобно: защищая ворота нужно удерживать Ctrl + wasd в сторону мяча + нажимать пробел, для того чтобы поймать мяч. К слову сам мяч очень маленький, если в RL ты его никогда не потеряшь из поля зрения, то тут его очень плохо видно, он буквально сливается с окружением. В балагане, где все просто бесконечно жмут E и кнопку удара потерять его из виду как не*уй делать. Функция фокусировки на мяче почти не помогает и иногда сама отрубается.
Играет на клаве, жалуется на управление
Разрабы же черным по белому написали, рекомендуют играть на контроллере
А сделать для клавиатуры, нормальное управление, вера не позволяет ? на костыле как бы неудобно людям играть
Там и на геймпаде такая же шляпа, толькоткамера неуправляемы