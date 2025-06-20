Футбольная игра Rematch от разработчиков Sifu привлекла 1 миллион игроков

Rematch, яркая новая соревновательная футбольная игра от разработчика Sifu Sloclap, стала настоящим хитом, охватив более 1 миллиона игроков в первый день. В это число входят те, кто купил игру и опробовал ее через Xbox Game Pass Ultimate.

Sloclap поделились новостями в пятницу, а также пообещали продолжить улучшать и исправлять игру. Однако если посмотреть на общедоступные данные о количестве игроков, то это не будет большим сюрпризом.

Данные Rematch на SteamDB показали, что 92 841 человек играли в Rematch одновременно только в Steam 19 июня. Это сильный старт для новой многопользовательской игры. Для сравнения, недавно выпущенный кооперативный шутер FBC: Firebreak от Remedy Entertainment достиг пика всего в 1 992 одновременных игроков, согласно SteamDB.

Rematch доступна для ПК, PS5 и Xbox Series X|S.