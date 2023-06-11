Освойте алхимию и сразитесь с чумой в постапокалиптическом шутере эпохи Возрождения Remedium ©

Remedium наконец-то ответит на вопрос, как будет выглядеть постапокалиптический мир эпохи Возрождения в рамках летней выставки Future Games Show.

Через сто лет после того, как страшная чума опустошила землю и превратила почти всех в чудовищных и безумных мутантов, вы — один из последних выживших. Или были, пока не заразились. Теперь вам предстоит наперегонки со временем найти лекарство в этом двухстрелочном шутере, полном оружия, быстрой реакции и алхимии.

Прошло сто лет с тех пор, как Серая Чума пронеслась по миру и превратила людей в безмозглых мутантов, химер и даже хуже - те немногие, кто выжил, живут в огромных городах-крепостях, защищенные от ужасов снаружи. Это была ваша жизнь, пока вы не заразились, выходя за стены в поисках пищи. Времени до того, как болезнь начнет прогрессировать, осталось мало, и теперь вам придется пробиваться через земли, наполненные монстрами, чтобы попытаться найти лекарство, пока вы еще достаточно человечны, чтобы им воспользоваться.

В этом путешествии вам придется столкнуться с самыми разными угрозами - от химер до мутантов, элементалей, горгулий, големов и многих других. В вашем распоряжении арсенал оружия - мушкеты и огнеметы, дополненные алхимическими улучшениями и элементальными боеприпасами. В зависимости от того, что вы используете, вы сможете контролировать ход боя, шокируя или замораживая врагов, или используя множество других приемов.

На этом ваши боевые способности не заканчиваются: по мере развития болезни и появления симптомов вы сможете превратить некоторые эффекты в сильные стороны, которые сможете использовать в бою. Кроме того, алхимические навыки позволят вам овладеть средневековой наукой, чтобы варить и изготавливать инъекции, амальгамы и зелья для усиления своих способностей.