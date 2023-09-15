Твин-стик шутер REMEDIUM от российских разработчиков вышел в раннем доступе

14 сентября российская компания Sobaka Studio выпустила твин-стик шутер REMEDIUM в раннем доступе. Игра доступна в Steam и Epic Games Store.
Пока геймеры могут опробовать лишь первый эпизод — другие появятся позднее. Приобрести шутер можно по скидке: всего за 520 рублей вместо 650 рублей.
REMEDIUM — мрачная игра в постапокалиптическом сеттинге эпохи Возрождения. Пользователи перенесутся в Европу, зараженную чумой. По сюжету им предстоит сразиться с чудовищами и найти лекарство.
Ролики почти не подгружаются
14 сентября российская компания Sobaka Studio выпустила твин-стик шутер REMEDIUM.
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Российская компания, да уж.