Твин-стик шутер REMEDIUM от российских разработчиков вышел в раннем доступе

14 сентября российская компания Sobaka Studio выпустила твин-стик шутер REMEDIUM в раннем доступе. Игра доступна в Steam и Epic Games Store.

Пока геймеры могут опробовать лишь первый эпизод — другие появятся позднее. Приобрести шутер можно по скидке: всего за 520 рублей вместо 650 рублей.

REMEDIUM — мрачная игра в постапокалиптическом сеттинге эпохи Возрождения. Пользователи перенесутся в Европу, зараженную чумой. По сюжету им предстоит сразиться с чудовищами и найти лекарство.