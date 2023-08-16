Для консольных версий Remnant 2 вышло первое крупное обновление ©

Remnant 2 только что получила свежее обновление для PS5 и Xbox Series X|S. Кроме того, уже подтверждено, что в ближайшее время будет выпущен второй патч для версии игры для Microsoft, чтобы выровнять количество исправлений с версией для консоли Sony.

Для PlayStation и Xbox представлен ряд исправлений, направленных на повышение стабильности и уменьшение количества сбоев, а также на исправление ошибок, блокирующих прохождение игры. Обновление призвано устранить наиболее серьезные и раздражающие игроков проблемы, но, как уже говорилось, для версии для Xbox в конце этой недели будет выпущено второе обновление, в котором будут внесены дополнительные изменения в балансировку, исправлены ошибки и улучшено качество жизни.

Gunfire Games задним числом исправила награды и достижения, которые ранее не отслеживались корректно, включая "максимально возможное количество наград, основанных на сложности", что означает, что некоторые из них, возможно, еще не были исправлены. После выхода патча игрокам придется взаимодействовать с Мировым камнем, чтобы разблокировать награды и достижения.

Gunfire заявила, что в будущем будут выпущены патчи для дальнейшего улучшения качества жизни и исправления других проблем, особенно касающихся трейтов.

Более подробную информацию вы можете найти в примечании к патчу для PS5 здесь, а для Xbox Series X|S - здесь.