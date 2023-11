Мэтт Хифи из Trivium выпустил песню Wielder of the Plague в честь релиза DLC The Awakened King для Remnant 2

Gearbox Publishing и Gunfire Games сообщили сегодня, что вокалист и гитарист Trivium Мэтью Киичи Хифи выпустил полную версию своей песни «Wielder of the Plague» для Remnant 2. Хифи написал и записал трек в поддержку Remnant 2 и DLC The Awakened King, который выйдет завтра, 14 ноября.

Впервые представленная как специальная версия песни в хвалебном трейлере игры ранее в этом году, песня была выпущена полностью сегодня, за день до выхода долгожданного первого DLC. Полная версия «Wielder of the Plague» также сопровождается сделанным на заказ музыкальным видео Remnant 2.

Мэтью Киичи Хифи — американский музыкант японского происхождения, наиболее известный как гитарист и ведущий вокалист хэви-метал группы Trivium, номинированной на Грэмми. Он заядлый геймер, практикующий бразильское джиу-джитсу и знаток еды. Мэтт ежедневно ведет стримы на своем канале Twitch «matthewkheafy», играя в видеоигры, занимаясь гитарными упражнениями, вокальными разминками и демонстрируя свои уроки бразильского джиу-джитсу.

Remnant 2 была выпущена 25 июля 2023 года, и за первые четыре дня после запуска было продано более миллиона копий. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. The Awakened King, первое дополнение премиум-класса, выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 14 ноября. Это будет первое дополнение в ранее анонсированном пакете DLC Bundle, состоящем из трех пакетов DLC.