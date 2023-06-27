Новый трейлер Remnant 2 знакомит с атмосферной локацией Н'еруд ©

Издательство Gearbox Publishing и компания-разработчик Gunfire Games выпустили новый трейлер игры Remnant II, представляющий локацию Н'еруд в мире Remnant.

"Н'еруд - это гигантская конструкция, способная перемещаться по вселенной с непостижимой скоростью", - говорится в описании трейлера. "Его обитатели, Дрзиры, обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая может хранить тайны творения. Но что стало с Дрзыром?".

Remnant II выйдет для PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store 25 июля.

Смотрите трейлер ниже.