Обзорный трейлер шутера Remnant 2 ©

Remnant 2 получила обзорный трейлер, демонстрирующий различные особенности нового шутера на выживание от Gunfire Games, который через несколько дней выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X|S.

Как следует из трейлера, в Remnant 2 мы столкнемся с новыми, особенно жутко выглядящими врагами и будем рассчитывать на другую структуру, включая расширенную систему классов и еще более широкий арсенал, чтобы добавить разнообразия в бои.

Разумеется, хардкорная формула, характерная и для оригинальной Remnant: From the Ashes, останется нетронутой, и здесь также будут постоянно пытаться измотать нас, проверяя наши навыки в одиночку или в кооперативе с друзьями, исследуя мрачный игровой мир.

Remnant 2 выходит 25 июля для PS5, Xbox Series X/S и ПК. Игра будет иметь поддержку 60 FPS на PS5 и Xbox Series X, а портал IGN опубликовал почти 40 минут игрового процесса.