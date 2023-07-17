Remnant 2 25.07.2023
7.4 77 оценок

Портал IGN показал 38 минут геймплея из Remnant 2

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butcher69
Новости

Издательство Gearbox Publishing и разработчик Gunfire Games, при посредничестве портала IGN, показали 38 минут нового геймплея. В этой записи кооперативного прохождении можно увидеть несколько локаций, сбор артефактов и многочисленные сражения.

Remnant II выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store 25 июля. В игре будет полная поддержка русского языка, а пока вы можете ознакомиться с трейлером архетипа медика.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
besnovaty1986

В чем разница с первой убогой частью?

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МАХАН МАХАНОВИЧ

Интерфейс не очень сделали, лучше бы оставили старый, водить глазами по экрану до союзников такое себе

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