Портал IGN показал 38 минут геймплея из Remnant 2 ©

Издательство Gearbox Publishing и разработчик Gunfire Games, при посредничестве портала IGN, показали 38 минут нового геймплея. В этой записи кооперативного прохождении можно увидеть несколько локаций, сбор артефактов и многочисленные сражения.

Remnant II выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam и Epic Games Store 25 июля. В игре будет полная поддержка русского языка, а пока вы можете ознакомиться с трейлером архетипа медика.