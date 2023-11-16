По данным издателя Embracer Group, продажи Remnant 2 превысили 2 млн копий по всему миру.
Данные о продажах были опубликованы в промежуточном отчете Embracer о финансовых результатах за второй квартал текущего финансового года. Согласно отчету, чистые продажи сиквела Remnant в период с июля по сентябрь 2023 года составили более 66 млн. долл.
Remnant 2, внутренняя разработка Gunfire Games и издание Gearbox Publishing, была успешно выпущена 25 июля и на данный момент продано более 2 млн. единиц, а чистый объем продаж во втором квартале превысил 700 млн. шведских крон.
Еще в августе этого года мы уже сообщали об успешном запуске игры: за первую неделю было продано более 1 млн. копий игры по всему миру. Интересно, что, как также сообщалось в августе, Remnant 2 удалось обойти Diablo 4 и на короткое время возглавить американские чарты в течение нескольких месяцев подряд.
Стоит ли ваще поиграть в эту игру?
Да, с кентом самое то
Если железо позволяет, и есть напарник то разок пройти можно.
А в одиночку? Просто первая часть тоже у меня валяется на аккаунте (дали по подписке), но не играл.
То есть для одиночной игры это шлак ?
Я и в одного с удовольствием шпилил. Игра реально классная.
Remnant from Ashes получила лям проданных за 2 месяца
в эпике 10 лямов забрали, а на 2020 год 1,7 ляма осн. игра и к ляму dlc
Remnant 2 - лям за неделю
Неплохо, но не густо.
За свои 67 часов не нашел новых 4 класса. Лезть в спойлеры не хотелось, но если вернусь - а сама концепция была закончить на высокой, дальше на кошмаре (по нарастающей), то эти классы базовые докачаю, а потом посмотрю если не найду. Но ещё на тот момент (пару месяцев назад) многие кинулись смотреть как всё получить, чем самим попробовать найти.
Поэтому с одной точки зрения скрытое хорошо, а с другой это залезание в спойлеры и не загадка. Потому что те загадки которые были, они пока что не дали новых классов.
Но в общем всё что надо знать о Remnant 2- это реиграбельность.