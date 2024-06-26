Оригинальная Resident Evil стала доступна в GOG

Оригинальная игра Resident Evil 1996 года выпуска теперь доступна для ПК через платформу GOG. Кроме того, оригинальные версии Resident Evil 2 и Resident Evil 3: Nemesis скоро появятся в продаже, о чем объявили GOG и Capcom.
Эта культовая классическая игра теперь доступна со всем оригинальным содержимым, некоторыми улучшениями и полной совместимостью с современными системами. В рамках постоянной работы GOG по защите и сохранению классических игр, Resident Evil теперь доступна в магазине GOG без DRM.
Если у вас есть контроллер DualSense*, DualShock 4, Nintendo Switch Pro, Xbox Series или Xbox One, вы можете сесть поудобнее, расслабиться и играть в Resident Evil на любом из них (беспроводной режим включен). Так же добавлена поддержка облачных сохранений.
Серия игр Resident Evil от Capcom определила и произвела революцию в жанре ужасов на выживание. Оригинальная Resident Evil, а также её продолжения Resident Evil 2 и Resident Evil 3: Nemesis стали выдающимися играми, покорившими геймеров по всему миру. Resident Evil заложила основу успеха серии, познакомив игроков с жутким особняком Спенсеров и проведя их через страшные встречи и запутанные головоломки. Её атмосферное окружение и инновационные геймплейные механики стали залогом популярности игры.
Теперь, с выходом оригинальной Resident Evil на GOG и предстоящим выпуском Resident Evil 2 и Resident Evil 3: Nemesis, игроки могут снова погрузиться в мир, который стал символом жанра ужасов на выживание. Эти игры предлагают не только ностальгические моменты для ветеранов серии, но и возможность новым игрокам познакомиться с классикой, которая определила жанр.
Круто! Еще бы Dino Crisis 1-2 в GOG.
Вот такие новости дают понимание зачем существует gog и почему он должен существовать дальше, а вот для чего существует egs так и не понятно))
За пиратки игрушки отдать // Илья Дроздов
Тю. Вышли бы в стиме, то яб прикупил по старой памяти, а так нет
А зачем тебе стим, стимбой?
Еще тупые вопросы будут? Вываливай все сразу
Мог бы ему даже не отвечать, сразу видно что зачали его по пьяни.
Они ж наверно будут принимать как эмулятор? А зачем платить за игру без DRM, когда в интернете можно скачать оригинал с HD текстурами? // Андрей Нестеров
А оригинал геймпады новые поддерживает?
Конечно! // Андрей Нестеров
Про какой эмулятор речь? Оригинальная трилогия ещё давно выходила на ПК в нативной версии.
У тебя какая RE любимая ?
Тройка
наверняка без сглаживаний и фильтров
Интересно о каких улучшениях речь
Осталось подождать когда HD Project адаптируют и можно проходить с удовольствием в который раз! =)
Лучше бы оригинальную трилогию на телефоны сделали // Денис Тележников
Ставишь эмулятор PS1 или GameCube и играешь.
У мени айфон 😭😭😭 // Денис Тележников
А от пс1 слишком стремно выглядит без сглаживание , а так бы освежили чутка // Денис Тележников